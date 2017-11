8 ноября: Аладдин из Бийска и кошмар худеющих

Доброе утро! «Вторник» в среду куда лучше обычного вторника. Но спать хочется так же, вот ведь парадокс.

Всем бодрости!

Команда Eagles Fpv Team устроила гонки дронов вокруг «Лахта-центра» в Петербурге — самого высокого здания в Европе. Уххх, если вестибулярный аппарат слабоват, лучше воздержитесь от просмотра:

Залипательное видео.

Британец Филип Мулд, занимающийся продажей произведений искусств, опубликовал в своем твиттере видео, на котором реставраторы восстанавливают картину 1618 года. С нее снимают слои пожелтевшего лака, под которыми обнаруживается яркое изображение. По словам Мулда, покрытию было около двухсот лет. Завораживает, рай для перфекционистов:

A last smear from the chin removed. I will post an image of the completed picture as soon as it is ready. pic.twitter.com/K7TSl2XdqE