8 ноября: Аладдин из Бийска и кошмар худеющих

Доброе утро! «Вторник» в среду куда лучше обычного вторника. Но спать хочется так же, вот ведь парадокс.

Всем бодрости!

Команда Eagles Fpv Team устроила гонки дронов вокруг «Лахта-центра» в Петербурге — самого высокого здания в Европе. Уххх, если вестибулярный аппарат слабоват, лучше воздержитесь от просмотра:

Залипательное видео.

Британец Филип Мулд, занимающийся продажей произведений искусств, опубликовал в своем твиттере видео, на котором реставраторы восстанавливают картину 1618 года. С нее снимают слои пожелтевшего лака, под которыми обнаруживается яркое изображение. По словам Мулда, покрытию было около двухсот лет. Завораживает, рай для перфекционистов:

A remarkable Jacobean re-emergence after 200 years of yellowing varnish 1/2 pic.twitter.com/yBGNGDcNd7 — Philip Mould (@philipmould) 6 ноября 2017 г.

A last smear from the chin removed. I will post an image of the completed picture as soon as it is ready. pic.twitter.com/K7TSl2XdqE — Philip Mould (@philipmould) 6 ноября 2017 г.

Новости!

В Алтайском крае зарегистрировали новорожденного по имени Аладдин. Малыш родился в Бийске 20 октября. По словам мамы Аладдина, Ирины, имя для ребенка выбрали как только узнали о беременности. Женщина отметила, что Аладдином сына решили назвать по нескольким причинам: во-первых, она, ее супруг и старший сын Алексей любят читать сказки, а кроме того, имя отлично подходит к фамилии семьи — Сказочные. Ирина Сказочная также сообщила, что старшие родственники семьи не возражали против необычного имени для ребенка. В ближайшее время Сказочные собираются завести Аладдину блог, в котором будут рассказывать о его росте, развитии и первых успехах.

Российская компания POZIS (входит в Ростех) выпускает бытовые холодильники со встроенной звуковой функцией. Звук можно выбрать на свое усмотрение - любимые песни для меломанов, предупреждение о необходимости соблюдать диету для худеющих людей и т.д. (представляете, открываешь холодильник, а оттуда тебе замогильным голосом - "ХВАТИТ ЖРАААААТЬ" О_о). "Компания изготавливает бытовые приборы с индивидуальным дизайном, художественной росписью, а также встраивает в них системы воспроизведения аудио с репертуаром, соответствующим запросу заказчика. В частности, недавно на заводе по индивидуальному заказу был создан холодильник с портретом Муслима Магомаева. В холодильник была также встроена звуковая функция: при открытии дверцы воспроизводились песни этого исполнителя", - рассказали в Ростехе. За встраивание дополнительной звуковой функции заказчик должен будет заплатить в среднем 10 тыс. рублей. Стоимость художественной росписи варьируется в зависимости от сложности заказа.

Ну и раз уж начали про холодильники... Пока в России балуются говорящими холодильниками, в Японии всех покоряет вот такой прибор с глазами от Honda. Самоуправляемый холодильник RoboCas может выполнять различные функции: перевозить людей, быть обычным чемоданом на колёсах, стать дополнительной комнатой в доме, мобильной торговой точкой или усилителем для музыки. Устройство оснащено небольшим экраном с «глазами» и планшетом на Windows для управления. Пока RoboCas представлен в формате концепта, неизвестно, доберётся ли он до массового производства.

Развлечение для киноманов.

Помните вчерашнюю музыкальную паузу с анимодзи? Берем выше! На YouTube добавили анимодзи из iPhone X в сцены культовых фильмов. И они никогда еще не выглядели так странно, убедитесь сами:

И немного рекламы в ленту.

Пользователь Reddit под ником maxlanman показал рекламный ролик, который он сделал для своей девушки, продающей автомобиль Honda Accord EX 1996 года. Потребность в деньгах он объяснил подготовкой к свадьбе. Видео заканчивается слоганом «Роскошь — это состояние ума». В рекламе пользователь отметил, что торги за машину на eBay начинаются с 499 долларов. Однако комментаторы, которым понравилось видео, уже подняли ставку до 20 тысяч долларов:

В галерее - работы канадского фотографа Пита Торна. Он сделал серию снимков упитанных котов и кошек. Другие работы автора можно посмотреть в его инстаграме.