22 декабря: Санта-Клаус без коронавируса и школьник, который устроил рейв-вечеринку в школе

Доброе утро! До Нового года осталось 10 дней. Ну что, уже купили подарки всем своим близким? А еще лучше поделитесь в комментариях идеями для классных подарков. И чтобы подготовка к празднику проходила легче, читайте только хорошие новости. Поехали!

О погоде. Сегодня в Туле пасмурно, а температура воздуха днем опустится до -6 градусов Цельсия.

За Рождество можно не волноваться: Санта-Клаус сможет доставить подарки детям по всему миру, потому что у него иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

«Я понимаю тревогу детей, [которые волнуются, что Санта-Клаус не придет на Рождество, потому что является пожилым и входит в группу риска по COVID-19]. Но могу вам сказать, что у него есть иммунитет. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует», — сказала она.

Эксперт добавила, многие мировые лидеры специально ослабили ограничительные меры перед Рождеством, чтобы Санта-Клаус мог пересекать воздушные границы разных стран и доставлять подарки детям.

Спустя полвека величайший из поп-авторов современности завершает символическую трилогию именных альбомов, записанных им в одиночку в начале разных десятилетий. Дебютный «McCartney» 1970 года возвещал миру о распаде The Beatles, «McCartney II» 1980 года продемонстрировал смелые эксперименты будущего сэра Пола с электроникой. Эти пластинки не лучшие в обильной дискографии Маккартни, но самые любимые у его поклонников. Музыкант, находившийся в добровольном (или, как сейчас, вынужденном) затворничестве, создавал их легко и непринужденно, без задней мысли и концепции, словно бы просто дурачась и как бы походя выдавая очередную нетленку. «McCartney III», очевидно, тоже займет особое место в сердцах битломанов всего мира. Сегодня слушаем Paul McCartney - «Find My Way».

В английском графстве Большой Манчестер 12-летний школьник Кэл Белл организовал в туалете католического колледжа, где он учится, рейв-вечеринку. Об этом сообщает Dazed.

Приглашения юный британец разослал своим одноклассникам с помощью Snapchat. Вечеринка состоялась 11 декабря во время обеденного перерыва. Гостей мероприятия ждали бесплатные шоколадки и газировка, Кэл даже принес диджейское оборудование и лампы.

Однако вечеринка продолжалась лишь полчаса, поскольку узнавшие о ней учителя свернули мероприятие. У Кэла же они изъяли колонки и лампы.

Родители школьника не стали ругать его и поделились этой историей в фейсбуке. Ребенок рассказал им, что решил устроить рейв, потому что в школе скучно и в обеденный перерыв ребятам нечем заняться.

«Мы просто гордимся тем, что наш сын вызвал улыбку у стольких людей после такого тяжелого года. Если ты не умеешь смеяться, значит, что-то не так», — говорит мама мальчика.

Теперь Кэл стал звездой интернета, новость о его рейве в школьном туалете стала вирусной. Неравнодушные даже запустили сбор средств на профессиональное диджейское оборудование для него.

Для кого-то сделать фото на память в праздник — настоящая традиция. Но порой эти фото запечатлевают не только милые воспоминания, но и довольно странные и стыдные вещи. Становятся ли они от этого хуже? Ничуть! Мы собрали для вас рождественские и новогодние снимки, скрывать которые от мира нельзя, ведь они крайне забавные.

Хорошего дня и веселого настроения!