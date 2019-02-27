27 февраля: Идеальное попадание!

Доброе утро! Пора на работу, там доспим:

О погоде на сегодня. Зима напоследочек решила взять свое:

Хотите милоты?

Вчера, 26 февраля, аэропорт Домодедово совместно с фондом помощи животным «Вторая жизнь» провёл акцию «Обними друга перед полетом». В аэропорту создали зону, где пассажиры гладили и обнимали собак. По словам исполнительного директора фонда Станислава Перешеина, все собаки имеют необходимые медицинские документы и живут в семьях. Он добавил, что животные могут помочь людям снизить уровень стресса и подготовиться к перелёту.

Кстати, в течение года планируется еще несколько раз повторить эту акцию. Вдруг куда-то полетите и как раз можно будет с собаками обниматься - круто!

Залипалочка для этого утра.

Новый выпуск Dude Perfect - с точными попаданиями предметов! Обожаем этих идеальных ребят:

Новости!

Компания IKEA представила прототип своей прорывной новинки - шторы, очищающие воздух в помещении! Она сделана из ткани, покрытой слоем фотокатализатора, который под воздействием света разрушает загрязнители, находящиеся в воздухе. Работает так: магнитные частицы на поверхности ткани под воздействием солнечного света ускоряют процесс окисления органических загрязнителей, в результате чего воздух, поступающий через окно, оказывается чище. Занавески появятся в ассортименте в следующем году, однако точная дата и стоимость товара не сообщается.

Чудо-история из Канады. В грооде Кингстон супермаркет проработал целый день без охраны и кассира! Произошло это случайно: был праздник, день семьи, выходной для всех (в том числе и для магазинов), но двери супермаркета почему-то оказались открытыми. По идее жители могли целый день брать в магазине что угодно и не платить, но... вы не забыли, что дело происходит в Канаде? Клиенты делали покупки как обычно и оставляли деньги за продукты на кассе! Когда взбудораженные происходящим жители все-таки сообщили о происходящем в полицию, те связались с руководством магазина. По словам менеджера, за день клиенты ничего не повредили и не украли. Фантастика!

Тем временем в Сиднее открыли первый в мире астрологический отель! Называется он TheUltimo. Отель занимает стены исторического здания китайского квартала. Постояльцам предлагаются ежедневные персональные гороскопы, а также ряд услуг и мероприятий, определяются которые исключительно положением звезд. Так, например, предлагаемые в отеле блюда будут готовиться в соответствии с гороскопом и рекомендациями астролога. Так что если чай в отеле будет горчить или будет слишком сладким, то не стоит возмущаться, потому что… «так сложились звезды». Как рассказали владельцы отеля, кроме астро-десертов и астро-напитков для постояльцев доступна астрологическая библиотека и услуги профессионального астролога, который точно предскажет не только дату вашего отъезда из отеля, но и даст всеобъемлющую консультацию по звездной карте и расскажет о всех интересных местах в Сиднее, тем или иным образом связанных с астрологией. Всего в отеле 95 номеров. Особенность TheUltimo в том, что в нем разрешено размещение с домашними животными. Сутки проживания в отеле вдвоем обойдутся в сумму от 143 долларов США.

А теперь музыкальная пауза!

Стримерша на слух подобрала на синтезаторе отрывок рок-песни «Through the Fire and Flames» группы Dragonforce. Перезалив трансляции набирает какое-то нереальное количество просмотров.

Кстати, ИМХО на синтезаторе песня звучит даже лучше:

И инфа для киноманов.

Студия Paramount Pictures выпустила трейлер фильма «Рокетмен» о британском певце и композиторе Элтоне Джоне. Режиссером выступил постановщик «Эдди Орла» Декстер Флетчер (он же продюсировал «Богемскую рапсодию»). Роль Элтона Джона исполнил Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»).

Вариант на русском:

И оригинал:

Фильм расскажет об основных этапах в жизни певца — от учебы в Королевской академии музыки до принятия собственной сексуальной ориентации.

В галерее - теплые пушистые котики от Kamwei Fong. Кто узнал себя на первой иллюстрации, с того лайк!)