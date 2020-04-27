27 апреля: знакомимся с котом для тисканья и заставляем наших питомцев участвовать в челлендже
Доброе утро! Начинаем продуктивную неделю с хорошими новостями! Поехали!
Синоптики обещают, что сегодня дождя не будут (это плюс). Но и солнышка не будет (это минус). Сегодня пасмурно, а температура прогреется до +11 градусов.
В середине апреля в соцсетях стали публиковать ролики с домашними животными, которые пытаются обойти препятствия, которые их хозяева выставили из подручных предметов — тюбиков и флаконов с косметическими средствами или, например, домино.
Животные пытаются пройти «минное поле» так, чтобы ничего не уронить.
Сначала казалось, что в этом челлендже есть явный победитель: кошки проходили препятствия легко и грациозно, не уронив ни одной детали. Собакам же челлендж давался нелегко, и они со всей скорости крушили все на своем пути.
Cat vs Dog challenge pic.twitter.com/bqLXCnJSv3— BlackHalt (@BlackHalt) April 12, 2020
Cat vs dog ?? pic.twitter.com/WNZBBTjTyQ— Buitengebieden (@BuitengebiedenB) April 9, 2020
Pet obstacle challenge: my cat vs. my dog pic.twitter.com/h5GgJp4GlR— alexis ?? (@alexisclairefit) April 11, 2020
We did the #CatVsDog Challenge with 2 dogs and a cat and I have never been more entertained ?????? pic.twitter.com/Fw3hAVJNya— chelsea ?? (@CHEL_seeyaa) April 16, 2020
The Rolling Stones опубликовали клип на песню «Living In a Ghost Town». Это первая оригинальная композиция коллектива с 2012 года.
«Жизнь была так прекрасна, затем мы все оказались взаперти. Почувствуй себя привидением в городе-призраке», — поет Мик Джаггер, пока в клипе демонстрируются кадры опустевших Лондона, Лос-Анджелеса, Кейптауна, Киото, Осло, Торонто и Маргита.
Расскажите в комментариях, а что вы сделаете первым делом, выйдя с самоизоляции?
Этого огромного пушистого кота зовут Бон Бон (Bone Bone), с которым хочет сфотографироваться каждый прохожий. Посмотрите в нашей галерее, какой милашка! Его так и хочется потискать).
Хорошего дня и почаще мойте руки!