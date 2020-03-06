6 марта: как правильно здороваться, чтобы избежать коронавируса

Доброе утро! Наконец-то пятница. Все важные дела переделаны, и теперь нас ждет три дня выходных и сотни улыбающихся женщин с букетами мимоз и тюльпанов. Кстати , согласно недавнему исследованию социологов лучшим подарком для коллег женского пола является подарочный сертификат.

К 8 Марта для женщин мы готовим отдельный список развлечений. А пока рассказываем подробнее, чем занять себя в ближайшие четыре дня. Ожидается много знаменитостей, вечеринка в стиле Кэрри Брэдшоу, брейкданс и выставка женских портретов. Подробности в нашем традиционном пятничном блоге.

В ближайшие четыре дня синоптики обещают тепло до +12 и дожди.

Видеоблогеры устроили пранк на Неделе Моды в Лондоне. Они решили провести эксперимент и доказать, что современной модой может быть что угодно. Для этого блогеры нашли подставную 78-летнюю модель и нарядии пожилую женщину в костюм, который собрали из хозтоваров и вещей с барахолки.

Модель облачилась в зеленое пальто, шапку, перчатки для мытья посуды, надутые защитные пакеты, а в качестве аксессуара захватила прозрачную сумочку с прицепленными к ремешку прищепками. Для модели придумали красивый псевдоним Элисия Верде, а сами блогеры прикинулись молодым любовником и телохранителем новоиспеченной модели. Результат эксперимента превзошел все ожидания – Элисия Верде попала на страницы журнала Vogue.

Из-за угрозы коронавируса врачи настоятельно рекомендуют отказаться от рукопожатий. В ответ интернет-пользователи придумали множество альтернативных способов приветствий.

Google создал онлайн-экскурсию по древней пещере Шове на юге Франции. До этого момента сюда не пускали посетителей, чтобы не повредить ценные наскальные рисунки возрастом 36000 лет. Экскурсия проводится в формате виртуальной реальности и в точности повторяет каждую деталь пещеры. В реальную Шове могут попасть только археологи со спецпропуском.

В качестве музыкальной паузы послушаем новую песню Тимура Родригеса совместно с Григорием Лепсом.

В галерее сегодня самые необычные букеты.