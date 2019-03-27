27 марта: Хомячковый рай и свежие локации для инстаграма

Доброе утро!

Синоптики обещают нам сегодня много солнца. Хорошая новость!

Начнем утро с рекорда.

«Книга рекордов Гиннесса» официально признала 116-летнюю жительницу Японии Канэ Танаке самым старым человеком в мире из ныне живущих. Женщина родилась 2 января 1903 года. Была седьмым ребенком из восьми детей в семье.

Залипалочка для любителей компьютерных игр.

Пользователь Reddit нехило так заморочился и за три часа «прошел пешком» всю карту в GTA 5. Для того, чтобы сделать вот такой таймлапс:

Переходим к новостям — сегодня подборка из мира архитектуры.

В Нью-Йорке открыли здание-пчелиный улей под названием Vessel. Мотивация у архитекторов очень честная и подкупающая — здание это нужно только для красивых фото. «Люди часто спрашивают нас, для чего это нужно? Это видовая площадка? Это не здание, это не скульптура, это не произведение искусства, и все же оно имеет масштаб и подходит под все эти определения. В некотором смысле мы думаем о нем как о предмете мебели», — так отвечают на вопросы посетителей о предназначении Vessel представители Heatherwick Studio. Попасть в Vessel, который состоит из 154 лестничных пролетов и 80 площадок, можно бесплатно, но билеты на ближайшие недели уже забронированы: одновременно в здании может находиться не более 700 посетителей.

В Сингапуре построили терминал аэропорта Jewel Changi с настоящими джунглями под крышей! Центральный «экспонат» терминала — 40-метровый водопад. Ожидается, что многофункциональное здание, внутри которого он расположен, откроется 17 апреля. Помимо прогулочной зоны, оно будет включать сады и аттракционы, отель, авиационные объекты и около 300 магазинов и ресторанов. Здание накрыто куполом в форме бублика, из центра которого стекает вода. Поток воды станет частью системы охлаждения и будет повторно использоваться в кондиционировании здания после падения с высоты семиэтажного дома. Водопад окружён террасами с 200 видами растений, а ночью на него будет проецироваться светозвуковое шоу. По словам архитектора, работавшего над проектом, он хотел бы иметь возможность построить нечто подобное на свежем воздухе — или под раздвижной крышей.

А в норвежском Брумунддале построили самое высокое деревянное здание в мире — «небоскреб» Mjøstårnet высотой 85,4 метра. Основной материал, использовавшийся при строительстве, — кросс-ламинированная древесина, массив из наложенных друг на друга, проклеенных и спрессованных досок. Этот материал является достаточно крепким для того, чтобы строить из него многоэтажные здания, и при этом плохо горит, не выделяя токсичных отходов. В основе конструкции — клеёный брус, использованный вместо бетонных или стальных элементов. В 18-этажном многофункциональном здании расположены жилые апартаменты, гостиница, бассейн, офисные помещения и ресторан.

Музыкальная недопауза.

Тут Rammstein выпустили тизер клипа к новому синглу Deutschland. Его премьера уже завтра, и это будет первая за долгие годы новинка от немецкой группы.

Капелька милоты.

Youtube - это какой-то бесконечный источник удивительного и восхитительного. Вот, например, корейский канал о создании миниатюр для хомяков: от кинотеатров до спортивных залов.

Одно из самых популярных видео - о создании сауны для хомячков:

А больше всего просмотров у вот этого супер-лабиринта:

Спортивный зал для пушистиков:

И кинотеатр:

Залипнуть можно не на один день)

Закончим наш утренний блог бодипозитивной галереей. На портале www.bulimia.com решили показать, как бы выглядели супергерои, если бы у них были обычные тела. Чудо-женщина, Железный человек, Бэтмен и все остальные стали реальнее! Слева – оригинал, справа – новая версия.