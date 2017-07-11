11 июля: Найден учитель года!

Доброе утро!

Милота дня. Котики, конечно же!

Настоящие коты, которые точь-в-точь как котик Саймона из нашей любимой черно-белой анимации!

Аппетитное известие к завтраку. Ммм!

В Китае открылся первый ресторан здорового питания от KFC - называется K Pro. В меню здоровая пища. Вроде копчёного лосося, креветок, салата и сэндвичей с курицей, поджаренной на гриле.

Впрочем, компания смалодушничала и пошла на уступки тем, у кого изжога от "здорового фаст-фуда". Некоторые позиции не вполне отвечают требованиям здорового питания — например, можно заказать картошку-фри и мягкое мороженое, а для любителей традиционных острых крыльев KFC они сохранены в меню в разделе закусок. Но если вы это закажете, вас, наверное, сожрут другие посетители)

Вот фото интерьера и ВНИМАНИЕ! еды. Быстро прокручивайте вниз, если не хотите подавиться слюной.

Другие хорошие новости!

В Риге полиция взяла в штат самку воробья - она будет младшим инспектором. Что птичка будет делать на службе, не уточняется. Но полицейские говорят, что ее перевоплотили в поползня, чтобы внедрить в банду. О_о

Офис верфи, где создали легендарный "Титаник", превратят в отель. Предполагается, что здание станет «самым аутентичным в мире отелем на тему „Титаника“». Британская Лотерея национального наследия (National Heritage Lottery) выделила грант в размере более чем 4,9 миллионов фунтов (около 383 миллионов рублей) на реконструкцию здания с условием максимального сохранения исторических деталей. Залы, где создавались чертежи, останутся в общественном пользовании. Вот несколько исторических фото (ч/б), а также фото начала реконструкции:

И грустная история о китайском стартапе. Владельцы китайской компании Sharing E Umbrella, предоставляющей аренду зонтов в 11 городах страны, заявили, что проект за три месяца работы потерял почти 300 тысяч зонтов. Стартап давал возможность пользователям арендовать зонты, которые были прикреплены к специальным «парковкам» возле автобусных остановок и станций в метро. С помощью приложения они могли взять один себе, заплатив 19 юаней (примерно 2,5 доллара) в качестве депозита и 0,5 юаня (около 7 центов) за каждые полчаса в открытом состоянии. Предполагалось, что после этого их необходимо вернуть, но четкой инструкции не было. И, чего и следовало ожидать, люди их не возвращали, а просто забирали себе домой! В компании считают, что они просто не разобрались, куда их девать после окончания аренды (ага-ага, как же!!!). Впрочем, владельцы страртапа не собираются сдаваться. "Угнанные" зонты заменили - каждый стоил 60 юаней (почти 9 долларов). А к концу года Sharing E Umbrella планирует запустить ещё 30 миллионов зонтов. Даешь зонт каждому китайцу!

Бодрящая музыкальная пауза! Ютубер совместил "Улицу Сезам" и песню «Sabotage» легендарной хип-хоп группы Beastie Boys. Клип получился крутейший, не грех и на музыкальных каналах крутить:

А вот оригинал композиции, если вдруг кто захочет сравнить. С "Улицей Сезам" круче?

О правильных учителях.

В декабре 2016 года канадский учитель Нэйтан Маршалл запретил ученикам шестого класса подбрасывать бутылки с водой на своих уроках. Это был популярный трюк - кинуть бутылку так, чтобы она ровно встала на дно. Народ просто с ума сходил от этого! И, конечно, школьники учителя не послушались, продолжив экспериментировать с бутылками.

Тогда учитель решил пойти от противного и стать лучшим в этом деле. Маршалл сделал подборку из своих видео и в конце учебного года показал ее ученикам. Школьничкам надо просто сдаться:

Учитель говорит, что следующий ролик посвятит фиджет спиннерам, которые бесят не меньше трюка с бутылкой... Какой же крутой учитель - восторг)))

А в галерее - несколько кадров с регаты на лодках из пивных банок, пластиковых бутылок и коробок из-под молока. Это странное событие ежегодно проходит в австралийском Дарвине. Впервые мероприятие провели в 1974 году, оно было придумано как весёлый способ убрать мусор с пляжа. Фишка в том, что судна впервые спускаются на воду в день гонки, многие из них почти сразу начинают тонуть — и это добавляет регате зрелищности. Деньги, собранные в качестве вступительных взносов, передаются на благотворительность. По оценкам организаторов, за всё время удалось собрать около 1,5 миллионов австралийских долларов.