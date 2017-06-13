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Утро в Туле
13 июня: Вот оно какое наше лето...

13 июня: Вот оно какое наше лето...

Доброе утро! Парадокс: чем длиннее выходные, тем быстрее они проходят... Но есть в этом и плюс: рабочая неделя начинается со вторника! Значит, следующие выходные придут быстрее)))

 

Простите великодушно, но... о погоде. Вот оно какое наше лето:

Прекратится эта ерунда когда-нибудь?! Или лета ждать бессмысленно, уже можно начинать ждать Нового года?

 

Давайте начнем эту рабочую четырехдневную неделю со спортивных достижений! Неймар, игрок "Барселоны" и сборной Бразилии, забил гол через Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе. Такое изощренное задание для футболиста придумал телеведущий Джимми Киммел. Мяч установили на одном здании, а ворота — на противоположном, чтобы попасть по ним игроку понадобились три попытки.

 

Новости!

Пара из Японии устроила фотосессию на фоне взрывов. Пиротехнический рай устроила целая команда профессионалов, на съемочной площадке даже был грузовик с едой - ну точно как на съемках какого-нибудь блокбастера! Невозмутимость "молодоженов" (известно, что пара поженилась в 2015 году) просто восхитительна:

 

В Китае на горе Тяньмэнь установили очень длинную трассу для паркура. Ее протяженность — 300 метров (или 999 ступенек). От одного взгляда на нее желудок хочет покинуть свое место. На видео трассу проходят Алекс Шауэр (первое) и Кален Чан (второе). Ужс.

 

А в США, в Техасе, чихуахуа спасла дом своих хозяев от громилы-грабителя. Мужчина испугался грозного лая миниатюрной собачки. Неудачливого грабителя разыскивает полиция:

 

Музыкально-танцевальная пауза! Сегодня очень длинная и крутая. История кино, показанная через танец. Автор — режиссёр из Москвы Сергей Горобцов:

 

Для фанатов вселенной Marvel. На этих выходных вышел первый трейлер фильма «Чёрная Пантера». 

Картина выйдет в российский прокат 15 февраля 2018 года.

 

В галерее котики, которые умеют позировать. Хорошего вам вторника!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:24 +5
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