15 июля: современная рыбалка, жизнь на Марсе и приключения Киану Ривза

Доброе утро! Середина лета на дворе, и хочется спросить, когда же будет тепло?

В ближайшие дни будет немного теплее, правда дожди пока продолжаются.

Начнем утро с милоты.

NASA случайно удалось запечатлеть работу марсохода Curiosity. В виде маленькой точки марсоход попал в кадр высокочувствительной камеры, которая расположена на орбите Марса.

На фото запечатлен момент, когда марсоход исследует глинистые слои горных пород в кратере Гейл. Марсоход был завезен на планету в 2012 году для проведения нескольких исследований. За эти годы он помог совершить несколько важных открытий.

И снова чудеса нейросети. Благодаря современным технологиям мир увидел, как Киану Ривз предотвратил дерзкое ограбление супермаркета.

Примечательно, что актер не принимал участия в этих съемках, с помощью программы DeepFake удалось воссоздать правдоподобное лицо Киану. Технология одновременно чудесная и опасная, если попадет не в те руки.

В качестве музыкальной паузы посмотрим нашумевший клип группы Cream Soda. И в этот раз не обошлось без шоумена Александра Гудкова. Клип рассказывает, чем на самом деле занимаются на рыбалке мужчины.

В галерее сегодня - самые красивые станции метрополитена со всего мира.