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Утро в Туле
15 июля: современная рыбалка, жизнь на Марсе и приключения Киану Ривза

15 июля: современная рыбалка, жизнь на Марсе и приключения Киану Ривза

Доброе утро! Середина лета на дворе, и хочется спросить, когда же будет тепло?

 

В ближайшие дни будет немного теплее, правда дожди пока продолжаются.

 

 

Начнем утро с милоты.

 

NASA случайно удалось запечатлеть работу марсохода Curiosity.  В виде маленькой точки марсоход попал в кадр высокочувствительной камеры, которая расположена на орбите Марса.

На фото запечатлен момент, когда марсоход исследует глинистые слои горных пород в кратере Гейл. Марсоход был завезен на планету в 2012 году для проведения нескольких исследований. За эти годы он помог совершить несколько важных открытий.

 

И снова чудеса нейросети. Благодаря современным технологиям мир увидел, как Киану Ривз предотвратил дерзкое ограбление супермаркета.

Примечательно, что актер не принимал участия в этих съемках, с помощью программы DeepFake удалось воссоздать правдоподобное лицо Киану. Технология одновременно чудесная и опасная, если попадет не в те руки.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим нашумевший клип группы Cream Soda. И в этот раз не обошлось без шоумена Александра Гудкова. Клип рассказывает, чем на самом деле занимаются на рыбалке мужчины.

 

В галерее сегодня - самые красивые станции метрополитена со всего мира.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
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