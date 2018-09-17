17 сентября: Танцы в баулах

Доброе утро!

Похоже, что в минувшее воскресенье нам продемонстрировали демо-версию осени. Почти на всю рабочую неделю синоптики обещают солнце, без дождей. Это что, очень быстро наступившее бабье лето?..

Понаблюдаем за дикой природой.

В приморском нацпарке «Земля леопарда» на кадры фотоловушки

попали амурский тигр (он единственный заинтересовался самой фотоловушкой), бурый и гималайский медведи, семейство леопардов, стада кабанов, оленей, барсук, заяц и лисичка. Какое-то знаковое место для всех животных!

И щедрая порция любви к братьям нашим меньшим.

В США журналистка, делавшая в Facebook Live репортаж о последствиях разрушительного урагана «Флоренс», прервала работу ради спасения собаки. Она помогла местному жителю вывести животное на безопасное место. После этого журналистка продолжила помогать жителям, пострадавшим от урагана «Флоренс»:

Новости!

Футболист Златан Ибрагимович забил 500-й гол в своей карьере — и не простой, а золотой в одно касание с разворота. Впрочем, к этому знаменательному моменту его команда проигрывала 0:3, а в итоге проиграла 3:5. Ибрагимович стал третьим из действующих футболистов, кто забил 500 голов за карьеру. До него это смогли сделать только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Голландские ученые создали четырехкрылого робота Nimble с уникальной системой полета, которая позволяет ему летать так же проворно, как настоящие насекомые. Со стороны робот так сильно похож на настоящее насекомое, что становится даже немного жутко. В настоящее время Nimble может провести в воздухе более 5 минут при полном заряде аккумулятора, при этом дальность полета составляет 1 км. Для чего нужен такой робот? Авторы проекта заявляют, что он «предназначен для множества задач в реальном мире», что бы это ни значило.

В Китае молодой человек сделал предложение своей девушке-стюардессе прямо во время полёта. Девушка сказала «Да», чем растрогала пассажиров. Ситуацию омрачает то, что авиакомпанию поступок не растрогал, и девушку уволили из-за «пренебрежения безопасностью пассажиров». Впрочем, так даже лучше — будет больше времени на подготовку к свадьбе!

Музыкальная пауза!

Видели клип на песню Канье Уэста и Лил Пампа «I Love It»? Там они танцуют в гигантских «матрасах» и «сланцах». Это видео побило рекорд YouTube — за неделю его посмотрели более 96 миллионов раз!

В Белороде сняли «дешевую версию» этого клипа. В качестве реквизита — клетчатые баулы и связки баранок.

Кстати, изначально ребята планировали сделать костюмы с пятиметровыми плечами из ткани и деревянных каркасов или залезть внутрь старых диванов, но подходящей мебели так и не нашли. Впрочем, в сумках даже лучше:

Залипалочка на весь понедельник.

Видео запуска GoPro в космос в формате 360?: крутите-вертите камеру, пока летите!

На выходных в Москве прошел первый парад собак в костюмах. Конечно, до американских версий нам еще далеко, но начало положено!