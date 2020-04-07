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Утро в Туле
7 апреля: Шок-контент – как правильно чистить овощи овощечисткой

7 апреля: Шок-контент – как правильно чистить овощи овощечисткой

Доброе утро, друзья-товарищи! Настраиваемся на продуктивный вторник вместе с хорошими новостями. Поехали!

 

Погода сегодня самая что ни на есть весенняя. Проглядывает солнышко, а воздух прогревается аж до +10 градусов. Красота. Расчехляйте очки и бегом загорать на подоконнике.

 

Капитан-карантин спешит на помощь

В Казахстане появился странный персонаж - Капитан Карантин ходит по улицам Нур-Султана.

Мужчина в белой защитной одежде и синем плаще призывает граждан оставаться дома. Говорит, и мусор вынесет, и антисептиком поделится.

Но разрешения ходить по улицам во время карантина у него нет. Поэтому вполне возможно, что Капитан Карантин и сам нарушитель.  В полиции заявили, что жалоб на него от граждан не поступало.

 

Так, ребята, приготовьтесь. Сейчас будет шок-контент. Девушка, зарегистрированная в приложении TikTok под ником Kat, 2 марта опубликовала в своём профиле видео прямо с кухни. Судя по всему, его она записала во время приготовления блюда из батата (сладкий картофель). Во время очистки корнеплода от кожуры Кэт вдруг посетило откровение. Она поняла, что всё время пользовалась овощечисткой неправильно. Посмотрите, как это делать правильно.

@marriage_counselling

Why did nobody tell me this!!! ##todayyearsold ##useless ##domesticatedwife

? original sound - marriage_counselling
 

Ну что, котятки, расчехляем старые джинсы-клеш, делаем афро-начес и пускаемся в пляс под зажигательную Gloria Gaynor и ее нетленочку I Will Survive.

 

Эти нежные фотографии свинки на фоне розовых тюльпанов имеют терапевтический эффект. Все люди, которые видят их обязательно улыбаются. Вот уж, фото, по истине заряжены позитивом! Скорее бегите в галерею и запасайтесь хорошим настроением. Делитесь и вы фотографиями своих питомцев в комментариях.

 

Хорошего дня и бодрого настроения. Любим вас!

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Автор: Администрация Myslo
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