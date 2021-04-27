27 апреля: колонка, похожая на лаву-лампу, и твит внучки, который сделал книгу дедушки бестселлером

Доброе утро! Как насчет начать новый день с порции хороших новостей? Мы тоже за! Поэтому приступаем.

Все оттенки весенней погоды. Сегодня в Туле синоптики обещают утром небольшой снег, днем – облачно с прояснениями, а вечером еще немного дождя. В среднем температура воздуха прогреется до +5 градусов.

Джессика Кичи из Шотландии рассказала в своем твиттере о сборнике стихов, который издал ее 96-летний дедушка, чем помогла книге набрать популярность и стать бестселлером на Amazon.

19 апреля Джессика написала, что у ее деда Гордона Маккалока вышел сборник стихотворений, который он написал за всю свою жизнь. Желающих купить книгу на Amazon она попросила поддержать сборник и оставить отзыв на сайте.

Уже на следующий день книга стала бестселлером и заняла первую строчку в разделе «Поэзия» на Amazon. Все оценки покупателей на сайте оказались наивысшими. Сборник собрал много восхищенных отзывов, некоторые читатели написали, что заказали книгу после того, как увидели завирусившийся твит Джессики.

Видеоклип, сгенерированный нейросетью по мотивам строчек нового танцевального хита, — эксперимент, вызывающий скорее недоумение. Сегодня слушаем Cream Soda – «Меланxолия».

Корейский художник Дакд Джунг создал Bluetooth-колонку с необычным визуализатором в стиле плеера Winamp. Внутри устройства находится ферромагнитная жидкость, которая меняет форму в такт музыке. Это возможно благодаря тому, что ферромагнитная жидкость поляризуется под воздействием магнитного поля.

В корпусе колонки установлен электромагнит, именно он и приводит жидкость в действие — в итоге она как будто бы парит в невесомости внутри стеклянного контейнера. И очень сильно напоминает лава-лампу.

Дакд Джунг распечатал корпус устройства на 3D-принтере и раскрасил его так, чтобы колонка выглядела, как устройство, которое уместно смотрелось бы на полках в магазинах Apple. На корпусе также находятся регуляторы громкости и частоты (она влияет на то, как будет вести себя черная жидкость).

Самое главное для хорошего путешествия — выбрать подходящего компаньона. Вдруг ваш спутник начнет скучать и жаловаться на пробки? Так что люди, которые берут с собой любимых питомцев, часто получают от поездки куда больше удовольствия. А некоторым пассажирам просто везет и они оказываются соседями жизнерадостного песика — или куда более экзотического животного!

Хорошего дня и приключенческого настроения!