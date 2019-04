19 апреля: 27 тысяч конфеток Skittles и один математик

Доброе утро, друзья! Всех с долгожданной пятницей!

На выходных можно заглянуть в театральное закулисье на «Библионочи», попасть на рок, хип-хоп и стенд-ап концерты, отведать блюда из лука и пообщаться с Владимиром Познером. Все явки-пароли — в нашем специальном обзоре событий предстоящего уик-энда:

О погоде: все супер! Гуляем обязательно:

На случай, если вам вдруг кажется, что на работе вы занимаетесь какой-то фигней…

Математик Эрик Фармер в январе 2019 года поставил перед собой странную задачу: отыскать две одинаковые пачки Skittles. Для выполнения задуманного он потратил 82 дня и перебрал 27 тысяч конфет. Каждый день он осматривал по шесть пачек Skittles.

Процесс исследования был таким: Фармер брал пачку, высыпал содержимое на чистый бумажный лист, фотографировал конфеты (важно было зафиксировать, сколько их — и какого вкуса), записывал подсчеты, высыпал «отработанные» Skittles в миску. После этого инженер изучал сделанные им фотографии, переносил данные о количестве конфет каждого вкуса в специальный файл на компьютере, сверял с записями на бумаге — и сравнивал с показателями предыдущих пачек.

4 апреля, спустя 27?740 конфет, Фармер обнаружил совпадение — в пачках под номерами 334 и 464 оказалось равное количество конфет одного и того же вкуса.

Итог: чтобы найти две пачки Skittles с одинаковым количеством конфет каждого вкуса, нужно изучить от 400 до 500 пачек. Доказано!

Попутно Фармер сделал еще одно «открытие»: чаще всего в пачки Skittles кладут конфеты с лимонным и виноградным вкусами.

Ну что, теперь ваша работа не кажется фигней?)

Позалипаем на настоящий хит этой недели — упряжку роботов Boston Dynamics, которые «угнали» грузовик.

SpotMini ? «роботы-собаки» — это уменьшенная версия Spot, которая весит в три раза меньше оригинала (25 вместо 70 кг). Он умеет перемещать предметы и подниматься по лестнице. За навигацию и движения SpotMini отвечают камеры, IMU-сенсоры и датчики восприятия.

Самое время для хороших новостей.

Дизайн-студия Артемия Лебедева представила новые талисманы олимпийской сборной России. Это медведь-неваляшка (матрешка там тоже где-то участвовала) и двуногий кот (или манул, снежный леопард, рысь — кто хотите), который напоминает шапку-ушанку. На сайте студии Лебедева можно повалять медведя с помощью курсора и примерить кота-ушанку (в фейсбуке уже доступна соответствующая «маска» для фотографий). Новые талисманы пока без имен, их обещают выбрать в течение двух недель: пользователи соцсетей уже сейчас могут писать свои варианты в комментариях в инстаграме «Команды России». Кота уже предложили назвать Ушаном, а медведя — Русичем.

Накануне в Москве, на Винзаводе, открылась новая временная инсталляция, посвящённая последнему сезону сериала «Игра престолов». Она изображает крипту — усыпальницу с 60 персонажами сериала. Можно рассмотреть их лица, а с помощью QR-кода и специального веб-приложения — вспомнить сцену смерти. Крипта открыта для посещения с 18 апреля по 19 мая каждые четверг, пятницу, субботу и воскресенье. В течение этого месяца в крипте будут проходить мероприятия, посвящённые сериалу и его влиянию на мировую культуру. Чтобы попасть на них, нужно зарегистрироваться на специальном сайте.

В Великобритании сделали 5G ошейники для коров. Роботизированная доилка оснащена специальной системой, которая распознает сигнал с ошейника и открывает корове вход к доильному аппарату, после чего корова получает угощение. Круто? У нас 5G еще нет, а у коровок уже есть.

Музыкальная пауза!

На днях вышел фильм Homecoming от компании Netflix. Он посвящён одному из самых ярких шоу прошлого года — выступлению Бейонсе на фестивале Coachella 2018. Вот трейлер:

А пока поклонники с нетерпением ждали выхода фильма, прилетел подарок от Бейонсе. В сети появился новый альбом певицы, который получил название Homecoming: The Live Album. В него вошли 40 треков, записанных в живом исполнении на концертах звезды. В почти двухчасовую пластинку вошло без малого 40 треков. Среди них совместные композиции с Соланж Ноулз, Jay Z и бывшими участницами Destiny?s Child Келли Роуленд и Мишель Уильямс. И новая работа в качестве бонуса — Before I Let Go! Слушаем:

Настоящее АСМР-удовольствие.

Звукорежиссер Дэн Поллард сделал трек из шума, которым сопровождается изготовление музыкальных инструментов в мастерской. Так инструменты зазвучали ещё до своего «рождения»:

В галерее — щедрая порция умиления и позитива. Эти пушистики круглые не из-за фотошопа, а по жизни!