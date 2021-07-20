20 июля: объявление о продаже горы и кот, который написал статью для сайта о компьютерных играх

Доброе утро! Начинаем новый бодрый день с порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

На eBay выставили объявление о продаже горы в Германии. Его автор хочет выручить $235 тысяч (17,4 млн рублей), сообщает CBS News.

На продажу выставлена гора Циркельштайн, самая маленькая из гор Саксонской Швейцарии (германская часть Эльбских Песчаниковых гор). Высота Циркельштайна составляет 3,8 тысячи метров.

Первоначально владельцы горы установили цену $1,2 млн, но впоследствии существенно ее снизили. Нынешние владельцы в силу преклонного возраста больше не могут следить за состоянием Циркельштайна, поэтому решили продать гору. Покупатель не получит исключительные права на внесение каких-либо изменений на приобретенной территории, но ему единственному будет разрешено ездить там на машине.

Циркельштайн в 1818 году вдохновила немецкого художника Каспара Давида Фридриха на создание картины «Странник над морем тумана». Полотно считается одной из знаковых картин романтизма.

Американский менестрель возвращается к волшебной акустике, теперь вместе с компаньоном по своему лейблу. Сегодня слушаем Суфьян Стивенс и Анджело Де Августин – Reach Out.

Сайт о компьютерных играх Kotaku опубликовал статью, написанную котом Майло. Его хозяйка — один из авторов портала Лиза Мари Сегарра. По ее словам, Майло любит обниматься и кричит, пока его не возьмут на руки.

А еще он часто прыгает на клавиатуру и отправляет другим сотрудникам Kotaku свои сообщения. «Однажды Майло очень долго сидел за клавиатурой, прежде чем его прогнали. И его сообщение было настолько длинным, что Slack даже не позволил ему отправить его нам. Вместо этого мы решили его опубликовать в виде статьи для вас», — указано в начале публикации. Мы публикуем только часть статьи Майло, с полной версией можно ознакомиться на сайте Kotaku.

В комментариях к публикации пользователи отмечают, что в статье кот использовал буквы из норвежского и датского алфавитов, предлагают вручить ему Пулитцеровскую премию, а один из авторов рассказал, что его питомец делится своими мыслями через дискорд. «Почему этот кот написал такой неоднозначный, но смелый текст?» — спросил пользователь с никнеймом Davey, а Also_Ran назвал кота «лучшим современным писателем по имени Майло».

В свободное от журналистики время Майло смотрит со своей хозяйкой детективный сериал о работе следователей ФБР «Мыслить как преступник». Однако пользователи порекомендовали ему посмотреть более подходящий контент — кошачье телевидение c участием птиц и белок.

Мы уже не раз убеждались, что дружба между домашними любимцами существует. Но иногда коты и собаки заводят себе довольно неожиданных друзей, и их нисколько не смущает, что приятели мало похожи на них самих. Огромный пёс спит под одеялом с маленьким хомячком, кот играет с сурикатом, а мама-кошка без раздумий берет на воспитание малыша-опоссума. Вот уж действительно — у животных нет никаких предрассудков, и это позволяет заводить им самых милых и забавных друзей.

Хорошего дня и дружелюбного настроения!