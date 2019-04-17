17 апреля: Желе на ногтях и белоснежный цирк

Доброе утро! Среда (нет, пятница еще не наступила).

Синоптики обещают нам сегодня солнечный, но довольно прохладный денек. Обратите внимание на столбец «Ощущается как»:

Начнем это утро с добра и милоты.

История эта произошла 13 апреля в тайском заливе. В 220 км от берега (!!!) рабочие нефтяной вышки заметили в воде… плывущего пса! Как он заплыл так далеко и зачем — загадка (есть предположение, что он упал с борта какого-то из рыболовных суден). Но главное, что мужчины не проигнорировали беднягу, а сумели втащить на палубу.

Животное сильно похудело и было обезвожено, потому что долго находилось в солёной воде. Первое время пес даже не мог ходить и только сидел на месте.

Рабочие, спасшие собаку, прозвали её Boon Rod, что переводится с тайского как «Выживший», и обратились к своему начальству с просьбой прислать лодку для транспортировки пса на берег. Выживший провёл на нефтяной платформе два дня в ожидании спасателей. Работники поили его и откармливали, поэтому вскоре он немного набрал вес и стал выглядеть лучше.

Собаку провожали как героя — объятиями, совместными фотографиями и подарками — жёлтым венком из цветов. Сейчас Выживший находится в центре по защите животных и проходит необходимые обследования. Сотрудник, который спас собаку, рассказал, что если ей не найдут новую семью, он заберёт её, когда вернётся.

Помедитируем?

В этом видео дизайнер обустраивает свое рабочее место, а вы просто наслаждаетесь порядком, приятным голосом и аккуратно спрятанными проводами от компьютера. Это прям кайф для перфекционистов:

Новости!

Очередной бьюти-тренд — это «желейный маникюр», то есть наращенные прозрачные ногти. Найти кучу вариаций можно по тегу в инстаграм #jellynails. Ну и вот несколько примеров. Как вам?

В России появился новый вкус KitKat — с зеленым чаем матча. Сейчас его можно найти в сети магазинов «Магнит». Глазурь нового KitKat состоит из белого шоколада в смеси с порошковым зеленым чаем, который придает ему терпкое послевкусие. Представители компании отметили, что в Японии, где представлено более 350 различных вкусов KitKat, шоколад с чаем матча — один из самых популярных. Уже видели в Туле? Пробовали?

Нью-йоркский художник Бен Снелл создал с помощью искусственного интеллекта скульптуру под название Dio. Для материала он использовал измельчённые детали компьютера, на котором был установлен ИИ, сгенерировавший модель. Для обучения ИИ художник использовал архив из более чем тысячи классических скульптур (включая канонические произведения, такие как «Дискобол» и «Давид» Микеланджело). Сейчас фигура продаётся в аукционном доме Phillips в Лондоне, последняя ставка — 3000 $. Аукцион завершится 19 апреля.

Музыкальная пауза!

Саундтрек среды — это бодрящий трек «Medicine» от Дженнифер Лопес и French Montana. Недавно вышел клип на эту песню. Действие видео происходит в белоснежном цирке с каруселью, гадалкой, танцовщицами и музыкантами. Волшебно:

Завершим утренний выпуск тизером. Не фильма, а музыкального альбома!

Madonna анонсировала выход своего нового альбома под названием Madame X. Мадам Икс — это спецагент, которая путешествует по миру, меняя личности. И в видео мы видим сразу несколько ее «ипостасей»:

В галерее — забавные снимки котиков. Хорошего вам дня!