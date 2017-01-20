20 января: Финская карусель и канадский ЖКХ-арт

Доброе утро, народ! Пятница - хороший день!

В эти выходные нас ждут улётный юбилей ДОСААФ России, взрывные рокабилльщики, курсы рисования с членом Союза художников, а также куча новинок в кино. Отдыхаем правильно! Подробнее обо всех событиях - в нашем обзоре:

Погоду обещают отличную - не слишком тепло, не слишком холодно. Так что ко всему вышеперечисленному с удовольствием добавляем катания на лыжах, коньках, санках и т.д.!

Идея для морозного дня: ледяная карусель на воде! Видео снято в Финляндии. Чтобы повторить это, понадобятся покрытый толстым льдом водоем, бензопила и мотор от лодки. А также смелость - не каждый отважится прокатиться на такой карусельке.

Залипательное и очень позитивное видео. Железная дорога из Лего по всему дому и саду! Класс - смотреть можно бесконечно.

Новости!

В Индию пришли экстремальные для этой страны холода. Мерзнут и страдают не только люди, но и теплолюбивые животные. Поэтому волонтёры Центра по сохранению слонов на севере Индии вяжут для своих подопечных тёплые попоны с «рукавами» для всех четырёх конечностей. Все это делают вручную, на создание одного костюма уходит до четырёх недель. При этом мастерицы стараются сделать попоны не только тёплыми, но и красивыми.

Нерядовое событие произошло в Южном университете Нью-Гэмпшира. Там диплом бакалавра в области искусств вручили... 94-летней женщине! В молодости Эми Кратон пришлось оставить обучение ради воспитания четверых детей. Но спустя полвека женщина вернулась за заветным дипломом и стала старейшей выпускницей вуза. Миссис Кратон находится в инвалидном кресле, поэтому забрать свой диплом в другом штате в мае вместе с другими студентами она не смогла, так что президент SNHU (ЮУНГ — Южный университет Нью-Гэмпшира) лично приехал вручить его. Получив степень бакалавра в области искусств, женщина теперь планирует доучиться до магистра. Кроме того, выпускница интересуется японской поэзией хайку и думает в скором времени написать детскую книгу в этом жанре.

В Китае умеют делать деньги буквально из воздуха. Вот на днях появилось сообщение, что в продажу поступил пекинский смог в банках!) Баночку с воздухом можно приобрести через интернет за 4 доллара. «Теперь вы можете взять Пекин с собой куда бы ни поехали. Консервы удобны для использования, каждая упаковка содержит уникальную смесь кислорода, азота и кое-что еще», — говорится на сайте, рекламирующем специфический товар. По словам предпринимателя, его товар пользуется популярностью, он продает до ста банок «Beijing Air» в день.

Музыкальная пауза. Сегодня праздничная - в честь предстоящего уик-энда. 28 секунд зажигательной мелодии! Танцуют все!

Для киноманов. Появился новый трейлер фильма "Логан" - который про Росомаху из Людей Х. И там есть интересный персонаж:

Фильм выйдет в начале марта 2017 года.

Канадка устроила у себя перед домом целый сад из ледяных скульптур. Это вам не суровый российский ЖКХ-арт)) Хороших вам выходных!