2 мая: морская свинка-полицейский и эксперименты Джастина Бибера

Утро доброе! Пока вы отходите от вчерашнего шашлыкинга и настраиваетесь на трудовой день, мы предлагаем вам пять позитивных новостей.

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Новость из Новой Зеландии. Морская свинка по кличке Эллиот поможет местной полиции бороться с превышением скорости на дорогах.

Морская свинка по кличке Эллиот вступила в ряды полиции Новой Зеландии и будет помогать бороться с превышением скорости на дорогах. Об этом сообщается на странице правоохранительных органов страны в Facebook.

В посте констебль Эллиот напоминает гражданам, что «медленно — значит безопасно».

«Имейте это в виду, проезжая мимо школ. Помните, что дети выйдут на улицу, будут гулять, кататься на велосипеде, пересекать дороги. Как и я, они маленькие и непредсказуемые, поэтому будьте осторожны!» — предупреждает зверек.

Как отмечается в публикации, сам Эллиот предпочитает делать все не торопясь, хотя и может разогнаться до девяти километров в час. Свинка также призвала «всегда есть зелень».

Такие эксперименты набирают обороты. Так полицейские из департамента города Эйвондейла (американский штат Аризона) взяли на службу ящерицу. Бородатая агама по кличке Айро приняла присягу и получила полицейский значок, ее научили искать по запаху некоторые виды наркотиков.

А в Нью-Йорке карликовая свинья начала патрулировать центральные улицы.

Джастину Биберу сделали необычное украшение.

Изделие, покрывающее шесть передних зубов на каждой челюсти, выполнено из розового золота и розовых сапфиров. Суммарный вес камней - шесть каратов. Стоимость украшения оценивается в 15 тысяч долларов.

Мастер из лос-анджелесской ювелирной фирмы Gold Teeth God работал над заказом Бибера около пяти дней. Когда украшения были готовы, компания опубликовала это фото.

В США появилась услуга по заказу лам и альпак на свадебную церемонию.

По словам работников центра, их животные — «настоящие профессионалы» во всём, что касается праздников.

Авторы идеи рассказали, что впервые отпустили своих подопечных на свадьбу в 2011 году. С тех пор количество заявок продолжает расти — в 2016 году они посетили уже 11 церемоний.

Услуга стоит около 300 долларов за двух зверей на час. Они фотографируются с гостями, присутствуют на официальной церемонии и участвуют в ужине.

Вырученные средства идут на содержание центра и лечение животных.

Жительница Лос-Анджелеса (американский штат Калифорния) потратила более 32 тысяч долларов, чтобы добиться сходства с куклой Барби.

Офелия Ванити (Ophelia Vanity) сделала инъекции ботокса, дермального наполнителя (филлера) и различные косметические процедуры. Также женщина изменила форму груди, перенесла глютеопластику (пластику ягодиц). Американка планирует удалить ребро, чтобы сделать свою талию визуально более узкой.

По словам 30-летней Ванити, она с детства обожала играть с куклами Барби.

С возрастом женщина поняла, что хочет быть похожей на легендарную игрушку.

А в галерее сегодня фотоистория животных, ставших отражением своих хозяев. Умиляемся :)