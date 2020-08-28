28 августа: спасение старого друга-чайки и загадочный сейф посреди поля

Доброе утро! Вот мы незаметно с шуточками-прибауточками добрались до пятницы! Заряжаемся хорошим настроением и готовимся к выходным вместе с хорошими новостями. Поехали!

На выходных погода порадует нас. Весь уикенд нас будет греть последнее летнее солнышко. А столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

На протяжении вот уже 15 лет Джон Маковски рыбачит в заливе американского штата Мэн вместе со своим верным другом — чайкой, которую он назвал Красным Глазом. Несколько месяцев назад птица повредила лапу, но рыбак спас пернатого товарища, сообщает CBS.

Эта парочка «познакомилась» еще в 2005 году. Чайка стала постоянным наблюдателем того, как Маковски достает из воды ловушки для омаров. «Она подходит прямо к окну [судна] и смотрит на меня издалека», — рассказывает рыбак, отмечая верность птицы.

Когда американец заметил рану на лапе Красного Глаза, то стал беспокоиться, что с таким повреждением тот может не выжить. Маковски поймал птицу и отвез в Центр дикой природы, где чайку лечили несколько недель. Рыбак же постоянно навещал ее и приносил рыбу.

«Было очень, очень тяжело смотреть на Джона и на то, как он грустил. Я бы могла разрыдаться», — рассказывает Дебби, жена Маковски.

После того как Красный Глаз поправился, американец выпустил его на волю. Чайка все еще продолжает составлять Маковски компанию на рыбалке. Птица невероятным образом каждый раз находит своего друга, в какой бы точке залива тот ни находился.

Тревожно-томный R&B от ростовской певицы Ксении Чумаченко, оказавшейся на «Газгольдере» после участия в шоу «Песни». Кажется, лейбл Басты решил вырастить собственную FKA twigs — и это прекрасно! Сегодня слушаем Straniza и M?Dee - «Не могу».

Житель штата Нью-Йорк Кирка Мэтис обнаружил посреди своей фермы в Барре сейф, на котором была записка со словами «Если сможешь открыть, получишь содержимое». Фотографии опубликовали в фейсбуке сообщества Town of Barre, NY Community.

Мэтис рассказал журналистам, что сейф весит около 200−300 килограммов. Его пытались открыть с помощью кувалды, а петли старались расшатать, но к желаемому результату это не привело.

В итоге сейф отвезли к фермеру домой. Мэтис решил больше не предпринимать попыток открыть его и спрятал тайник, так и не узнав, что находится внутри.

«Если его открыть, то шоу закончится. В наше время, когда все беспокоятся о политике и вирусе, это дает возможность забыть о проблемах и получать удовольствие от разговоров», — говорит фермер.

В жизни человека бывает много запоминающихся моментов, и один из самых главных и радостных это свадьба. Чтобы запечатлеть этот праздник во всей красе и со всех ракурсов, туда приглашают видеографов и фотографов, которые сохраняют каждую секунду свадьбы.

Правда, им удаётся поймать не только счастливые и радостные моменты, но и провальные, а также просто неловкие ситуации, которые делают этот праздник только круче! Мы собрали небольшую подборку таких кадров нашей галерее. Наслаждайтесь.

Хорошего дня и отличных выходных!