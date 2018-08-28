28 августа: Собачьи носы в запредельно милом флешмобе

Доброе утро!

Погода на сегодня:

Кстати, раз уж заговорили о погоде…

Пока у нас все еще продолжается лето, в северной Италии оно внезапно закончилось. Там выпал снег! О_о

Летние зонтики и лежаки — все под 30-сантиметровым слоем снега. К такому жизнь нас не готовила:

Добавим милоты.

Новый флешмоб в сети - назвается #snootchallenge. Владельцы собак складывают пальцы так, чтобы получился круг (или сердечко, если хотите), и ждут, когда их питомец сунет в отверстие мордочку.

Извините, но смотреть на это можно бесконечно:

Эй, не забудьте, что еще на работу надо успеть!)))

Новости!

Появился первый в мире мотоциклетный шлем с интегрированным кондиционером - ACH-1 от компании Feher. Он поставляется со всеми приспособлениями для подключения к аккумуляторной батарее мотоцикла и использует обычную конструкцию воздушного кондиционера, подобную той, которая применяется в любом автомобиле. Специальная система воздуховодов распределяет прохладный воздух из блока в задней части по всему шлему, чтобы равномерно охлаждать голову. Кондиционер может охладить температуру внутри шлема на 15 градусов относительно температуры наружного воздуха. ACH-1 безопасно использовать и в плохую погоду, хотя кататься в нём под проливным дождём производитель всё же не рекомендует. Шлем был изначально разработан с учётом встроенной установки кондиционирования воздуха, поэтому он весит всего 1450 грамм, что является довольно средним весом. Мотошлем изготовлен из армированного стекловолокна и поставляется в комплекте с фирменным рюкзаком. Стоимость приятно удивит бывалых байкеров — 599 долларов, что тоже весьма недорого. Можно выбрать глянцевую и матовую отделку, несколько типов визоров и приобрести различные козырьки.

В Москве в парке Горького появилась детская площадка «Салют», на которой с удовольствием зависнет и любой взрослый! Комплекс занимает площадь более двух гектаров рядом с Пионерским прудом и центром «Зеленая школа». Площадка состоит из девяти индивидуально спроектированных пространств для игры с песком, водой, цветом, звуком и другими субстанциями. Зоны делятся и по возрасту детей: есть пространства для малышей до трех лет, отдельные зоны для тех, кому от пяти до семи, а также совместные зоны для всех возрастов:

«Мегакачели». Здесь есть 29 каруселей и качелей на любой вкус — с крутой подсветкой для вечернего времени.

«Башни». Огромная полоса препятствий с различными сетчатыми конструкциями, соединительными мостами и обзорной башней высотой девять метров.

«Водная станция». Это самая большая водная площадка для детей в Москве: более 100 метров каналов с дамбами, колонками и помпами.

«Морское дно». Эта площадка дает возможность поиграть с мокрым песком, перегружать его настоящими экскаваторами, а в сухой части можно раскопать динозавра.

А еще: большая рельефная песочница для малышей, настоящий скалодром, зона для игры со светом и звуком и большой мобильный конструктор.

Доступ на площадку будет бесплатным и круглогодичным: всеми развлечениями, кроме водных аттракционов, можно будет пользоваться даже зимой.

Про денежки. На аукционе RM Sotheby’s в городе Монтерей, штат Калифорния, США, был продан автомобиль Ferrari 250 GTO за рекордно высокую сумму — 48 405 000 долларов. 56-летний автомобиль побил мировой рекорд; прошлый был установлен также Ferrari 250 GTO: в 2014 году машину продали с молотка за $38,115 млн.

Музыкальная пауза!

Сегодня предлагаем посмотреть «349» — рисованный клип, на создание которого ушло аж два года!

Авторы ролика засняли живой танец двух партнеров, после чего разделили его на 349 кадров. Кадры распределили между 349 людьми и попросили перерисовать их, изобразив вместо танцоров себя и близкого человека.

В итоге получился клип, «созданный сотнями карандашей и сотнями рук». По словам авторов, он «выражает идею о том, что все мы незаметно связаны друг с другом».

Волнующие новости для сериаломанов.

Накануне телеканал HBO выпустил ролик с анонсами новых фильмов и новых сезонов своих телесериалов. Из интересного: вставки из третьего сезона «Настоящего детектива», второго сезона «Большой маленькой лжи» и — тадаааам! — 2 секунды из финального сезона «Игры престолов»!

Выход финального сезона «Игры престолов» запланирован на 2019 год. Правда, судя по словам создателей сериала, это случится не раньше лета.

А вот новый «Настоящий детектив» выйдет уже в январе! И для него опубликовали отдельный полноценный трейлер:

В галерее - забавы с фотошопом от Gesichtermix. Этот господин объединяет лица знаменитостей! Еще больше баловства - в профиле инстаграма.