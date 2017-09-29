29 сентября: Самая милая «кража» на свете

Доброе утро! Всех с пятницей!

На этой неделе мы уже провожаем сентябрь. Вообще незаметно пролетел - кажется, только пару дней назад первоклассники в школу торопились...

Что будете делать на выходных? За пазухой у Myslo, как обычно, есть несколько крутых идей. Почитать о них можно здесь. Присоединяйтесь к движухе!

О погоде: с каждым днем все холоднее. Если соберетесь проводить уик-энд на свежем воздухе, обязательно захватите шапку! Не пожалеете.

Милота дня.

Двухлетняя Эмили Хенсон сидела на трибуне спортивных соревнований для военнослужащих-инвалидов Invictus Games рядом с принцем Гарри. И пока наследник британского престола был занят разговором, ела его попкорн:

И фото забавных рожиц, которые принц Гарри состроил, пытаясь развеселить малышку:

Добавим красоты! Космонавт Сергей Рязанский показал «кругосветное путешествие» с борта МКС (не волнуйтесь, это таймлапс - всего на минутку):

Новости коротко!

Из серии удивительное - рядом. Модель Playboy Дженна Бентли предложила поклонникам решить судьбу груди, которая сбила ее с ног в начале сентября. Во время пробежки по пляжу она попыталась перепрыгнуть через волну и тут же почувствовала сильный удар по челюсти, который сбил ее с ног. «Никого рядом не было, но потом я посмотрела вниз и увидела, что правая грудь выскочила, — говорит она. — Ощущение было такое, будто кто-то нанес апперкот в тот самый момент, когда я прыгнула. Она могла меня вырубить». (cорри, видео инцидента нет). После случившегося модель объявила, что хочет сделать операцию по уменьшению груди. Но поклонники взбунтовались: «Большинство умоляют не делать этого. Один даже предложил заплатить за операцию по увеличению, — написала она. — Пока я не определилась, поэтому решила сфотографироваться топлесс, чтобы поклонники помогли мне решить».

Сеть фитнес-клубов Alex Fitness предложила купить карту без тренировок. Шуточный тариф, который сеть рекламирует в видео, называется «Честный фитнес». 999 рублей - и вы можете попасть в раздевалку, чтобы сделать селфи у зеркала, и сфотографироваться с тренером. Кроме того, владелец такой карты будет получать на почту снимки из клуба, которые тоже можно публиковать в соцсети. Идеальный вариант для тех, кто не любит напрягаться, а любит фоточки в инсту постить.

«Союзмультфильм» планирует представить в 2018 году семь новых сериалов и пилотную серию мультфильма «Попугай Кеша». Студия также выпустит 30 серий сериала «Простоквашино», который станет крупнейшим проектом «Союзмультфильма». Помимо знакомых героев — дяди Федора, Матроскина, Шарика и родителей мальчика — в сериале зрителей ждут и дополнительные персонажи, но пока подробно рассказывать про них не стал, так как они всё еще дорабатываются. Хронометраж каждой серии сокращен по сравнению со старыми и будет длиться 6,5 минуты. Что касается сериального проекта «Попугай Кеша», то каждая серия будет начинаться со стендапа главного героя, специально написанного для детей. В следующем году киностудия также завершит производство сериалов «Богатырята», «Зебра в клеточку», «Пиратская школа», «Приключения Пети и волка», «Оранжевая корова» и пластилинового сериала «Циферки».

Музыкальная пауза!

Битбоксеры из Южной Кореи сделали кавер на «Деспасито». О да, эта песня уже порядком всем надоела, но битбокс - что-то новенькое:

И снова возвращаем веру в "настоящих человеков".

В феврале 2017 года Университет штата Айова открыл новую детскую больницу с видом на стадион «Кинник», где проводит свои домашние игры студенческая сборная по американскому футболу. На верхнем этаже госпиталя сделали специальную смотровую площадку, чтобы дети, проходящие лечение, и их семьи могли наблюдать за матчами команды.

В июне 2017 года, перед стартом сезона Национальной студенческой лиги (NCAA), болельщики команды решили подготовить флешмоб к матчу-открытию: после первой четверти повернуться и помахать детям в больнице. Почти 70 тысяч посетителей «Кинника» исполнили задумку 4 сентября.

Флешмоб превратился в новую трогательную традицию клуба. Теперь на каждой домашней игре тысячи фанатов приветствуют пациентов госпиталя:

Кстати, о футболе. Сегодня вечером "Арсенал" играет дома с "Краснодаром"! Приходите на стадион поболеть за наших канониров!

В галерее - романтика. Пусть ваша пятница будет классной! ;)