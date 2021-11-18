18 ноября: новый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой», собакафон и сбой в кошачьей программы
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Типичный ноябрь. Сегодня в Туле пасмурная погода, а столбики термометра опустятся до -1 градуса.
Кинокомпания Sony Pictures показала второй трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой», действие которого разворачивается после того, как суперзлодей Мистерио раскрывает личность Питера Паркера.
По просьбе Человека-паука Доктор Стрэндж с помощью заклинания пытается заставить людей забыть, кто скрывается под маской супергероя. Однако ничего не получается, и в Нью-Йорк попадают герои и злодеи из других вселенных. Среди них — Песочный человек, Доктор Осьминог, Электро, Ящер и Гоблин.
Режиссер картины — Джон Уоттс, снявший до этого «Возвращение домой» (2017) и «Вдали от дома» (2019). Человека-паука сыграл Том Холланд, его девушку Эм-Джей — Зендея, доктора Стивена Стрэнджа — Бенедикт Камбербэтч и другие. Премьера картины состоится 16 декабря.
Сегодня слушаем Charli ХСХ и Christine and the Queens «New Shapes».
Британские учёные создали устройство под названием DogPhone («Собакофон»). Оно представляет собой мягкий мяч, внутри которого находится передатчик и запускает видеозвонок на ноутбуке. Об этом пишет The Guardian.
Чтобы совершить звонок, собака сперва должна поиграть с мячом. Хозяин может принять, отклонить или позвонить питомцу. После того, как он ответит на звонок, собака увидит его изображение и услышит голос. Собака тоже может ответить на входящий вызов — для этого ей необходимо вновь начать взаимодействовать с мячом.
Устройство создала Илена Хирски-Дуглас из Университета Глазго, а первым испытуемым DogPhone стал 10-летний лабрадор по кличке Зак. Хирски-Дуглас подчёркивает, что благодаря этому устройству у собак появилось право выбора — взаимодействовать ли как-то с хозяином или нет. Это, по словам автора проекта, улучшает состояние и поведение животного.
DogPhone, a research project from animal-computer interaction specialist @Ilyena of @GlasgowCS, allows dogs to video-call their owners whenever they choose. ??It could help pets with separation anxiety as their owners return to work.Read more ?? https://t.co/UqhtkHxpH1 pic.twitter.com/VPzyVHKhrH— University of Glasgow (@UofGlasgow) November 17, 2021
Хирски-Дуглас отметила, во время тестовых звонков Зак часто лишь валялся на диване, ничего не делал и даже не смотрел на экран ноутбука. «Многие звонки были случайностью. Зак звонил мне тогда, когда садился своей задницей на мяч», — рассказала она.
Все мы хорошо представляем, как себя обычно ведут коты, и, казалось бы, бывалых котовладельцев уже трудно чем-то удивить. Но так случается, что иногда у домашних питомцев напрочь сбивается программа — кошачье поведение вдруг становится таким странным и необъяснимым, что хочется срочно найти кнопку «перезагрузить», чтобы любимый котик пришёл в себя. Но вместо этого хозяева нажимают на кнопку фотоаппарата, чтобы сделать вот такие кадры!
Хорошего дня и четкого настроения!