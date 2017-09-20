20 сентября: Роботы-музыканты и безумные 3D-селфи

Доброе утро! Главная надежда сегодняшнего дня — это что не будет жуткой пробки, как вчера, которая парализовала движение в центре Тулы… И пусть эта надежда умрет последней.

Милота дня.

Игрок «Зенита» Артем Дзюба разыграл девочку перед матчем с «Уфой». Идеальное преступление!

Кстати, о футболе. Сегодня в 15.00 наш «Арсенал» сыграет против «Тамбова» в 1/16 Кубка России! Болеем за наших!

Рекорд дня: Вокруг света на велосипеде!

Шотландец Марк Бомонт установил новый мировой рекорд, совершив кругосветное путешествие на велосипеде за 79 дней.

Спортсмен объехал вокруг света за 78 дней 14 часов 14 минут и вернулся в Париж (откуда и началось его путешествие 2 июля). Молодой человек за время путешествия проехал 16 стран; каждый день он двигался на велосипеде по 16 часов.

Бомонт преодолел 18 000 миль (около 29 000 километров). Сначала он проехал через Россию и Монголию, добрался до Китая; из Пекина он вылетел в Австралию, пересёк её и проехал по Новой Зеландии; после этого добрался на самолёте до США, до города Анкоридж (штат Аляска) и завершил путешествие по Америке в Галифаксе (провинция Новая Шотландия, Канада); оттуда он вылетел в Лиссабон и поехал в северном направлении — к Парижу.

Комментируя путешествие, Бомонт сказал:

«Это были самые долгие два с половиной месяца в моей жизни, самое изматывающее испытание, которому я подверг свое тело и свой мозг. Каждый день сам по себе был испытанием моей физической и умственной выносливости».

За всю долгую поездку шотландец упал с велосипеда всего дважды, из них один раз — в России, где ему пришлось даже обращаться за помощью к зубному врачу.

Новости!

Французский стартап разрабатывает устройство под названием «Moona», которое позволит регулировать температуру подушки во время сна. Moona — это «умная» система, которая, как отмечают разработчики, стимулирует сон, делает его более глубоким, автоматически подстраиваясь под температуру головы и шеи человека. Как объясняют в компании, в разное время ночью наше тело нуждается в разных температурах: устройство понимает модель сна пользователя и регулирует температуру. Разработка состоит из устройства, которое находится на столе у кровати (оно регулирует температуру и отслеживает окружающую среду во время сна), провода, по которому циркулирует вода, датчика сна и специальной подкладки, которая помещается в наволочку вместе с обычной подушкой. На данный момент стартап собрал уже около 100 000 долларов (при заявленной цели в $50 000). Стоить Moona будет немало — $400. Более подробно ознакомиться с устройством можно на официальной странице проекта на Kickstarter.

Больше не надо будет переворачивать подушку холодненькой стороной!

В Шанхае переместили 2000-тонный храм Нефритового Будды, построенный в 1882 году, на 30 метров на север. Мероприятие провели за 15 дней с целью устранения опасности пожара и других проблем, связанных с безопасностью посетителей. Для переноса был использован ряд специальных устройств, в том числе более 40 гидравлических домкратов. Храм поместили на специально построенные рельсы, подняли на метр в высоту и перемещали примерно на пять метров в день. Ожидается, что передислоцированный храм вновь откроется для посетителей до конца 2017 года.

В американском зоопарке поросята остались без матери, однако на помошь пришла собака по кличке Сокровище (Treasure). Теперь малышей не отогнать от новой мамы:

Музыкальная пауза! Сегодня прям крутая, обещаем!

Новозеландский музыкант Найджел Стэндфорд опубликовал клип на песню «Automatica», часть которой исполнили промышленные роботы немецкой компании Kuka Robotics. Устройства сыграли на бас-гитаре, барабанах, клавишных и «вертушках». На то, чтобы научить этих роботов музыке, ушло три года. Съёмка самого клипа проходила одну неделю: частью камер также управляли устройства от Kuka.

Спойлер: в конце клипа «искусственный интеллект» сходит с ума!

Кроме клипа музыкант поделился роликами с тестированием роботов, проходившими в мае 2015 года. Уже не так музыкально, но все еще безумно круто:

Игрушку желаете?

Исследователи научили компьютер превращать селфи в 3D-модели — и вышло это чертовски круто. Поиграться можно вот здесь. Все просто: загружаете фото, а потом смеетесь над результатом. Давайте, делайте 3D-селфи и выкладывайте в комменты! Повеселимся:

В Великобритании прошел конкурс на лучшие астрономические фотографии Insight Astronomy Photographer-2017. Работы победителей просто офигенны: