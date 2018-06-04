4 июня: Футбол земной и космический

Доброе утро! Первый понедельник лета — полет нормальный!

Погода на неделю:

По прогнозам синоптиков, дождить будет пару недель точно. Это как расплата за слишком удачный (в плане погоды) май.

Начнем эту неделю с милоты (и ржаки).

Пользователь твиттера @bulletsmikey попытался снять панорамное фото с участием своей собаки — бордер-колли по кличке Реджи. Так как Реджи в этот момент не собирался фотографироваться и не позировал, изображение получилось, мягко говоря, странным. Ржем третий день, и вы посмейтесь.

На всякий случай: в нормальном виде Реджи выглядит так:

Чрезвычайно милая история, которая произошла в Великобритании.

Местная студентка заказала еду с доставкой на дом, чтобы курьер помог ей избавиться от паука!

22-летняя девушка рассказала, что проснулась в 10 утра в пустом доме, и обнаружила, что на стене возле её комнаты сидел паук. Она «почувствовала себя запертой», потому что боялась, что паук упадёт на неё, если она пройдёт мимо. Кто-то из друзей посоветовал ей заказать еды и попросить курьера разобраться в ситуации.

Сначала девушка уточнила в службе поддержки сервиса по заказу еды на дом, может ли она обратиться за помощью к курьеру. На это ей ответили, что такая возможность есть, но «проблема в том, что курьер может бояться пауков больше, чем она сама».

В итоге девушка все же решилась — а куда деваться, не сидеть же в комнате целый день. Курьер приехал через 20 минут, но оказалось, что он тоже боится пауков. Он спросил, насколько он большой и всё же согласился прогнать паука.

В какой-то момент паук упал со стены (OMG) и попытался сбежать, но курьер смог поймать его и спустил в унитаз. «Потерпевшая» отметила, что какое-то время после этого боялась им пользоваться.

«Я поблагодарила его раз пятьдесят. Он говорил, что это забавно и смеялся. Я хотела обнять его, настоящий герой», — говорит девушка.

Дамы, это была история-лайфхак. Можно пользоваться, работает!)

Новости!

Французский художник Бенедетто Буфаллино превратил старый Ford Mondeo в печь для пиццы! Он вырезал у автомобиля окна, вытащил внутреннее оборудование, колёса и сидения. А затем установил внутри каркаса так называемую «полку» и обложил её изнутри кирпичами для сохранения тепла. Для розжига огня художник использовал исключительно поленья. Весь процесс поэтапно заснял на фото, полюбуйтесь:

Тем временем в Екатеринбурге появился общественный хромакей! Это такой зеленый экран, на котором снимают, например, сцены в кино или прогнозы погоды — потом вместо зеленого фона подставляют метеорологические карты. Екатеринбургский хромакей доступен для каждого, арт-объект находится недалеко от УрГАХУ на улице Карла Либкнехта, 23. Работа выполнена в рамках фестиваля Stenograffia, который проходит в нескольких городах России. На покраску стены и тротуара под хромакей ушло 3 дня, при этом на краску и инвентарь потратили около 6 000 рублей. Ждем теперь «уличных» блокбастеров из Екатеринбурга!

И с новостей начинаем нашу «футбольную» часть «Утра»! Российские космонавты на Международной космической станции готовятся к Чемпионату мира по футболу-2018. Командир экспедиции МКС-55 Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев провели тренировку по футболу на МКС. Специально для этого на борт МКС был доставлен официальный мяч Telstar 18!

Музыкальная пауза!

Бельгийские футбольные фанаты в преддверии старта Чемпионата мира выбирают песню в поддержку своей команды. Промежуточным лидером является композиция Тома Уоса «Dva vodka»! Название уже интригует, правда?

В клипе обыграны стереотипы, связанные с нашей страной. В начале ролика появляется медведь, играющий в лесу на балалайке (ну куда же без этого), затем в кадрах мелькают шапка-ушанка, деревянный сельский туалет, Путин и борщ. Краткий вводный курс русского языка ограничивается фразой «Два водка, спасибо» и словами «туалет», «борщ», «колбаса», «гол» и «футбол»:

ФИФА представила официальную заставку Чемпионата мира по футболу-2018, который стартует уже через 10 дней.

Действия ролика происходят на яйце Фаберже, в центре которого находится Кубок Мира. Главные достопримечательности и достижения России выполнены в хохломском стиле. На алмазе показываются лучшие моменты прошедших чемпионатов:

В галерее продолжаем футбольную тему. С борта МКС сфотографировали все 12 российских стадионов, на которых будут проводиться игры чемпионата мира по футболу.