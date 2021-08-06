6 августа: сумка в виде пачки макарон, Союз музейных котов и очень важный опрос

Доброе утро! Наконец-то дождались пятницы. Есть время передохнуть и почитать только хорошие новости. Поехали!

А теперь очень важный опрос. Что выбираете вы: арбуз или дыню? Пишите в комментариях свой выбор, а еще можете объяснить почему.

О погоде на выходных. Сегодня в Туле воздух прогреется до +28 градусов и пройдет небольшой дождь. Такая погода сохранится все выходные. В субботу будет немного теплее, столбики термометров поднимутся до +30 градусов. В воскресенье погода будет, как в пятницу.

Проживающий в Бруклине дизайнер Николас Бентель (Nikolas Bentel) создал кожаные сумки в виде упаковки спагетти компании Barilla и собрался выпустить их в ограниченном количестве. Как рассказывается на сайте автора, он пришел к этой идее во время карантина, когда «смотрел на пачку пенне, готовя их уже в сотый раз».

«Чуть ли не каждый столкнулся с похожим опытом в самые тяжелые месяцы пандемии, так почему бы не придумать упаковке какое-нибудь более интересное назначение?» — отметил Бентель. По задумке дизайнера, главная цель проекта — вдохновить людей на создание «чего-то захватывающего из обыденного».

Дизайнер подчеркнул, что проект сделан без участия Barilla и «никаким образом с ней не аффилирован». Так ли это, точно неизвестно, но компания пока ничего не заявляла об этой ситуации и ничего не публиковала в соцсетях.

Всего Бентель создал 100 сумок и уже заявил, что больше делать не намерен. Стоимость одного аксессуара составляет 159 долларов — около 11 650 рублей по нынешнему курсу. Старт продаж намечен на 11 августа, 17:00 по Москве.

Надрывно-щемящая танцевальная баллада от красы и гордости отечественной электроники. Сегодня слушаем Нину Кравиц – Skyscrapers.

Государственный Эрмитаж и проект «Республика кошек», в который входят два котокафе и Музей кошки, учредили Союз музейных котов. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря эрмитажных котов Марию Халтунен сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс».

Отмечается, что союз, который пока является виртуальным, будет способствовать тому, чтобы узаконить проживание котов в учреждениях культуры. Кроме того, организация будет давать консультации и заниматься защитой прав сотрудников, которые работают с музейными котами. О начале работы союза объявят в День эрмитажных котов в мае.

«Коты живут в наших музеях и организациях хорошо. Сотрудники их любят, и они любят сотрудников. <…> Для упрочения этого положения и распространения нашего положительного опыта мы хотели бы объявить о создании Союза музейных котов», — приводит «Интерфакс» слова Халтунен.

Каждый владелец собаки или котика считает своего питомца уникальным, и наверняка не зря. Но порой встречаются домашние любимцы, особенные в прямом смысле, ведь природа одарила их поразительными чертами внешности. Необычная расцветка шерстки и глаз, забавные лапки, носы и уши — кажется, сюрпризы от природы неиссякаемы. И все эти удивительные черты придают питомцам еще больше очарования. Убедитесь сами!

Хорошего дня и причудливого настроения!