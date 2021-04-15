15 апреля: огромная напольная «Монополия» и голливудский ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром!»

Доброе утро! Без промедления приступаем к первым хорошим новостям четверга. Поехали!

Солнцезащитные очки можно оставить дома. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха прогреется до +21 градуса.

Семья из США делала ремонт в квартире и обнаружила под ковром гигантское поле для игры в «Монополию», нарисованное предыдущими хозяевами. Судя по размеру клеток, вместо фишек вполне могли использовать реальных людей.

Выяснить, кто и зачем нарисовал эту доску, так и не удалось. Но родственники уговаривают новых владельцев не закрашивать напольную «Монополию», а наоборот, сохранить, чтобы когда-нибудь сыграть самим.

Как выяснилось из комментариев на Reddit, напольная «Монополия» встречается не так уж и редко. К примеру, автор одного из сообщений утверждает, что в 1950-х подвалы в некоторых американских районах специально оснащали напольными играми (вероятно, для привлечения клиентов).

Русско-народный фолк в спортивках и кроссах под биты основателя «Гостей из будущего» Юрия Усачева. На вокале — Тина Кузнецова, в роли Василисы Прекрасной — Варвара Шмыкова. Сегодня слушаем Zventa Sventana – «На горе мак».

Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычный ремейк фильма «Ирония судьбы». Съемки планируют начать летом в Бостоне. Об этом сообщается на сайте кинокомпании Central Partnership.

В фильме сыграют голливудские актеры Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Сценаристом проекта стала Тиффани Полсен, которая работала над комедией «Пара на праздники» (Holidate). Продюсерами выступят Винсент Ньюман («Мы — Миллеры»), Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Еще Вайсберг станет креативным продюсером фильма.

1 января 2021 года исполнилось 45 лет с премьеры картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Действие фильма разворачивается в 1970-х годах в Москве и Ленинграде. В основе сюжета — история любви двух незнакомых людей, которые случайно встретились в новогоднюю ночь.

А вы бы посмотрели американское переосмысление главного новогоднего фильма России? Делитесь мнением в комментариях!

Похвастаться уникальной внешностью могут не только люди, но и их верные друзья — домашние питомцы. Казалось бы, усы, лапы, хвост — вот и все их документы, но нет! У некоторых представителей собак и кошек тоже найдётся пару тузов в рукаве в виде необычного окраса шёрстки, разноцветных глазок или милых родимых пятнышек. И именно такие физиологические особенности домашних любимцев становятся дополнительной причиной умиления их хозяев, а заодно и нас с вами.

Хорошего дня и уникального настроения!