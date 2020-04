21 апреля: владелица бара раздала купюры со стен, чтобы раздать своим сотрудникам

Доброе утро! Без лишних промедлений перейдем к нашим хорошим новостям. Поехали!

В США, с начала апреля лидирующих по числу заболевших, по данным The Guardian, уровень безработицы достиг исторического максимума: за последние три недели работы лишились 16 миллионов человек. В свете этих событий владелица бара в Джорджии Дженнифер Нокс решила помочь тем, кто сейчас переживает непростые времена, довольно оригинальным образом.

Дженнифер владеет The Sand Bar на острове Тайби в штате Джорджия уже шесть лет. До этого она семь лет работала там барменом, а потом выкупила бар у прежних хозяев.

Бывшие владельцы бара придумали традицию: гости писали пожелания на долларовых купюрах и прикрепляли их на стены или потолок. Когда Дженнифер стала хозяйкой, она не стала менять традицию, и к 2020 году все стены оказались покрыты слоем денег.

«Я сидела в своем закрытом баре совершенно одна и думала обо всех, кто потерял работу и лишился средств к существованию, — рассказывает Дженнифер CNN. — И меня осенило!» Вместе с пятью добровольцами, которые, по словам женщины, работали за пиццу и пиво, они сняли все купюры со стен. Это заняло три с половиной дня. Всего у Дженнифер получилось 3714 долларов (около 273 тысяч рублей на момент публикации материала).

Over a span of three days, a Tybee Island bar removed $3,714 worth of bills stapled to their walls to give to their unemployed staff. ??Jennifer Knox of The Sand Bar pic.twitter.com/Aiz2NBCPxy