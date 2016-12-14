14 декабря: Петровы яблони в снегу

Доброе утро! Среда! За окном, в свете фонарей, падают снежинки. Пусть и здесь тоже падают:

Начинаем день с мультика Simon's Cat. Кажется, все коты так делают:

Теперь пора пощекотать нервы. Российский экстремал Олег Шерстяченко, известный всему миру под псевдонимом «Крикет», забрался на небоскрёб в Торонто и творил там такое, что слабонервным лучше не смотреть. О_о

Новости!

Индийские ученые обнаружили новый вид пауков, который получил название Eriovixia gryffindori — в честь Распределяющей шляпы из «Гарри Поттера» (один из совершивших открытие с детства фанатеет от истории про волшебников). Паук на нее безумно похож, сами взгляните. Такая форма позволяет паучку скрываться от хищников - он похож на сухой листик, который в дикой природе никого не интересует.

В Бруклине появилось кафе-лапшичная, в которой можно поесть в полном одиночестве. Там для посетителей стоят индивидуальные столики-"будки". Даже не придется общаться с официантом - нужно просто карточку специальную заполнить. Идеально для людей, которые устали от коммуникаций и хотят побыть наедине с собой.

А на острове Татышев в Красноярске обнаружился яблоневый сад в форме имени «Пётр», посаженный по инициативе бывшего главы города Петра Пимашкова 12 лет назад. Вернее, яблони-то жители видели и раньше, а вот что посадочка сверху прославляет предствителя власти, заметили только недавно. Вот это мы понимаем - "посадить дерево"!!! Кстати, бывший глава открестился от этого сада - не знаю, говорит, откуда имя "Петр" взялось и кто выступил с такой инициативой... Надо в ТО пошерстить на предмет таких именных садиков. Деревья-то каждый год высаживаем.

Музыкальная пауза. Послушайте песню группы "Мумий Тролль" про муми-троллей. Илья Лагутенко исполнил песню для финского мультфильма «Муми-тролли и Рождество». Он выйдет в декабре 2017 года, к столетию независимости Финляндии. Зимнюю песню муми-троллей написал финский музыкант Йори Съероос. Музыку для нее исполняет Пражский филармонический оркестр, а вокал записали на 23 языках.

Про денежки и искусство. На днях аукционный дом Tajan обнаружил в Париже ранее неизвестный рисунок итальянского художника Леонардо да Винчи стоимостью 15 миллионов долларов. Творение принес экспертам французский врач, получивший картину по наследству от отца. На ней изображено «мученичество святого Себастьяна», которое упоминал да Винчи в манускрипте «Атлантический кодекс». По словам хозяина аукциона, анонимный владелец рисунка «не думал о деньгах», однако сумма компенсации за находку не уточняется.

Взгляните на эту трогательную новогоднюю рекламу Ferrero Rocher. Главный герой - смотритель маяка, который каждую ночь выходит на дежурство с целью обеспечить безопасный проход кораблей по сложным участкам. По сюжету ролика 31 декабря к смотрителю прилетает мужчина с коробкой конфет и фильмом, в котором моряки в стихотворной форме признаются, что считают маяки настоящим светилом.

Фотограф Фред Гудон сделал к 2017 году календарь с горячими французскими фермерами. Как вам такие "парни от сохи"?))

P.S. Возьмите на заметку этот календарик. Идеальный подарок для домохозяйки!