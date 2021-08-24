24 августа: ироничные плакаты для жалующихся туристов и обеденный стол с отверстием для кота

Доброе утро! Начинаем новый бодрый день правильно, а именно, с очень хороших новостей. Поехали!

Весь спектр погодных условий. Сегодня в Туле днем облачно с прояснениями, вечером – пасмурно, а ночью стоит ожидать дождя. Максимально воздух прогреется до +21 градуса.

Туристы в испанской деревне Рибадеселла жаловались чиновникам на крики петухов по утрам и навоз, оставленный на дорогах ослами и коровами. Местные власти в ответ развесили на улицах плакаты, на которых посоветовали принять деревенские реалии, сообщает The Guardian.

Мэр Рибадеселлы Рамон Канал рассказал, что на прошлой неделе одна туристка несколько раз звонила в администрацию из-за петуха, который своим кукареканьем будил ее в 5 утра.

В ответ на постоянные жалобы чиновники развесили по всей деревне ироничные плакаты. На них говорится, что в деревне есть регулярно звонящие колокольни, кричащие по утрам петухи, скот с колокольчиками на шее, тракторы и асфальтированные дороги.

«Если вы не можете смириться с этим, возможно, вы оказались не в том месте. Если же вы из тех, кто может вынести все это, вы будете наслаждаться прекрасным окружением и отличными продуктами, сделанными нашими фантастическими фермерами, владельцами ранчо или ремесленниками. Наслаждайтесь Рибадеселлой!» — указано на плакатах.

Цель этой кампании заключается в том, чтобы преодолеть разрыв между городскими и сельскими жителями. «Нужно понять, что молоко не появляется сразу в коробках, его дают коровы, которых еще нужно содержать и кормить», — говорит мэр.

Одна из новоиспеченных нарушительниц спокойствия, Lizzo, выпустила фит с Карди Би Rumors — песню-призыв против строгих стандартов красоты, навязанных обществом. Получился гибридный поп с элементами рока, где серьезный смысл прикрыт ироничной оберткой. Сегодня слушаем Rumors feat. Cardi B — Lizzo.

Японский сайт Dinos выпустил модель обеденного стола Neko to Kutsurogu («Расслабляйтесь с кошками»), в центре которого есть отверстии для кота. Если снять круглую крышку, животное сможет выглянуть из-под столешницы.

Производитель также отмечает, что подставку, предназначенную для кошек, можно использовать как полку и хранить на ней личные вещи, если вы не хотите пускать животное за стол. Однако следить за питомцем всё же нужно — в любой момент он может запрыгнуть на подставку, поэтому хранить на полке хрупкие вещи не стоит.

Стоимость изделия — 159 500 иен (около 107 тысяч рублей). Стол длиной в 130 и шириной в 85 сантиметров доступен в двух расцветках: светлой и тёмной.

Разочарование, шок, восхищение — думаете, такие чувства можем испытывать только мы с вами? Как бы не так! Домашние питомцы могут похвастаться спектром эмоций ничуть не меньшим, чем у людей, да и проявляют все эти переживания коты и собаки очень явно. Что бы ни происходило: поход к ветеринару, неловкое падение или неудавшийся праздник, эмоциональные звери ярко демонстрируют, что чувствуют на этот счёт.

Хорошего дня и эмоционального настроения!