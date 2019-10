11 октября: кроссовки со святой водой, клип в поддержку исчезающих птиц и день рождения панд

Доброе утро! Настала долгожданная пятница – вот первая отличная новость на сегодня.

В ближайшие три дня погода спорная – потепление и кратковременные дожди.

Чем заняться на выходных? Нас ждет открытие волейбольного сезона, масштабный танцевальный праздник, байкерская тусовка и долгожданная встреча с Николаем Дроздовым. Подробнее обо всем в традиционном обзоре четверга.

Немного милоты. В Шанхайском зоопарке отметили двухлетие панд. Именинникам приготовили множество угощений.

Giant #panda Qianjin, accompanied by close friend, celebrates her 2-year-old birthday with delicate food at Shanghai Wild Animal Park pic.twitter.com/vqjSdHza2j