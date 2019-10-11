11 октября: кроссовки со святой водой, клип в поддержку исчезающих птиц и день рождения панд

Доброе утро! Настала долгожданная пятница – вот первая отличная новость на сегодня.

В ближайшие три дня погода спорная – потепление и кратковременные дожди.

Чем заняться на выходных? Нас ждет открытие волейбольного сезона, масштабный танцевальный праздник, байкерская тусовка и долгожданная встреча с Николаем Дроздовым. Подробнее обо всем в традиционном обзоре четверга.

Немного милоты. В Шанхайском зоопарке отметили двухлетие панд. Именинникам приготовили множество угощений.

Giant #panda Qianjin, accompanied by close friend, celebrates her 2-year-old birthday with delicate food at Shanghai Wild Animal Park pic.twitter.com/vqjSdHza2j — China News ????? (@Echinanews) October 10, 2019

Компания Nike выпустила коллекцию кроссовок со святой водой. Всего в партию вошли 24 пары кроссовок стоимостью около 200000 рублей. Также на обуви есть ряд отсылок к Библии. По словам производителей, как пишет Medialeaks, необычная коллекция обуви получила благословение священника.

Студентка из Японии сдала чистый лист и получила оценку отлично за эссе. Секрет прост – на занятиях девушка проходила историю ниндзя, эссе написала специальной техникой невидимых посланий, которую использовали ниндзя для передачи секретной информации. Чтобы преподаватель не слишком удивился, получив такое эссе, девушка оставила на полях пометку «нагреть бумагу». На изготовление специальных чернил студентка потратила 10 часов.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Ивана Дорна, посвященный исчезающим видам птиц.

В галерее сегодня кадры подводных селфи в Индонезии.