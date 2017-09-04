4 сентября: Дедуля-рэпер из Перми и большие рекорды

Всем привет! Первые осенние выходные всё. Уже можно ныть о том, как хочется лета.))

Погода на неделю. Осень точно по расписанию:

Начинаем день с мультфильма — только так и должны начинаться правильные понедельники!

Новинка на канале Simon's Cat! Кошачий маникюр и надоедливый котенок:

Милота дня. В зоопарке Орегона живет самец морской выдры по кличке Эдди. Несколько лет назад врачи поставили ему диагноз «артрит», и в качестве лечения сотрудники зоопарка научили Эдди играть в водный баскетбол. Дело в том, что во время плавания выдры помогают себе задними лапами, но при этом почти не задействуют передние лапы.

В 2017 году Эдди исполнилось 19 лет. Баскетболист-ветеран:

Новости!

В Германии, в городе Дуйсбург, построили самый высокий песчаный замок в мире — высотой 16,68 м. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Строительство замка организовала немецкая турфирма. На его строительство потратили 3,5 тысячи тонн песка. На возведение замка с основанием 25 на 25 метров ушло 25 дней. В работе приняли участие 15 художников из десяти стран мира. Песчаный замок украсили моделями туристических достопримечательностей: среди них афинский Акрополь, барселонский собор Саграда-Фамилия и Пизанская башня. Ожидается, что замок простоит как минимум до 24 сентября.

Компания Lego показала обновленную модель корабля «Тысячелетний сокол» Хана Соло из «Звездных войн». Это самый большой конструктор Lego: он состоит из 7541 детали. К нему также прилагается 10 мини-фигур — Хана Соло, Леи Органы, Чубакки и Рей. Конструктор поступит в продажу 1 октября 2017 года и будет стоить 800 долларов (около 47 тысяч рублей).

В Лос-Анджелесе возобновил свою работу исторический трамвай «Полёт Ангела» (Angels Flight), впервые открытый в 1901 году. Это самая короткая железная дорога в мире длиной 91 метр (около 153 ступеней). Она представляет собой два фуникулёра, которые двигаются параллельно около минуты. «Полёт Ангела» закрыли на ремонт в 2013 году и открыли для посещения 31 августа. Былая популярность вернулась к трамваю после выхода оскароносного фильма «Ла Ла Ленд», в одной из сцен которого герои сидят в фуникулёре. Поездка в одну сторону стоит 50 центов, в обе — доллар.



Кадр из «Ла Ла Ленда»

Музыкальная пауза! Клип на песню «Старый тигр» 70-летнего пермского рэпера. Вот какого гражданина не хватает среди комментаторов на Myslo:

В галерее — пушистые котики. Утеплились в колпачки из собственной шерсти — осень же: