28 июля: Встречаем первые жаркие выходные лета-2017!

Доброе утро пятницы! Жара наконец пришла в Тулу. В конце июля-то! Чувствуешь себя вот так:

Но это даже приятно в какой-то мере. Долго мы лета ждали в этом году...

Как провести последний уик-энд июля - решать, конечно же, только вам. Но если вы спросите совета у нас, мы с радостью подскажем, где будет все самое интересное. Ценная информация здесь:

О погоде: жара и грозы!

Начнем пятницу с милоты! В китайской провинции Хунань засняли сплав миньонов по горной реке. Столько веселья в трех фото - невозможно не улыбнуться! Жаль, видео нет:

Новости!

Британский актёр Бен Хоуки, известный ролью повара-сироты по прозвищу Горячий пирожок (Hot Pie) в сериале «Игра престолов», открыл в Лондоне свою пекарню. Пекарня называется «You Know Nothing, Jon Dough» («Ты ничего не знаешь, Джон Доу», где dough - это тесто по-английски). Естессно, отсыл к знаменитой фразе из сериала «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу». Меню новой пекарни пока включает в себя только одну позицию: «хлебные лютоволки» из кукурузного хлеба с апельсиновой цедрой. Такая форма - тоже отсыл к сериалу: в третьем сезоне сериала Горячий Пирожок устраивается в пекарню и, прощаясь с Арьей, дарит ей хлеб в виде лютоволка. А потом еще передает уже обновленного "лютоволка" через Брианну:

Теперь в Московском зоопарке можно зарегистрировать брак. И взять в свидетели жирафа. Последнее, конечно, шутка...

В Сингапуре в рамках создания проекта «Железнодорожный коридор» (раньше там была настоящая железная дорога, а сейчас задумка властей - переделать это пространство под парки) построили светящуюся дорогу. Она светится из-за содержания алюмината стронция, вещества, содержащегося в светящихся в темноте предметах, которые днём поглощают ультрафиолетовые лучи. Пока что тропа "тестовая": всего 100 метров. Но если идея окажется удачной, дорогу увеличат до 24 километров.

Музыкальная пауза!

Клип группы A-ha на песню «Take on me» повторили в дополненной реальности на платформе ARKit.

Оригинальный клип «Take on me» норвежской группы A-ha вышел в 1986 году. Его основной идеей было то, что персонаж из комикса «выходит» из книжки и влюбляется в девушку. Производство ролика заняло несколько месяцев, так как требовалось нарисовать тысячи рисунков вручную, а потом совместить их с материалом со съёмочной площадки с помощью ротоскопинга. Вот оригинал:

Разработчики клипа с технологиями дополненной реальности рассказали, что смоделировали всё с помощью платных модулей из магазина Unity 3D Asset Store. По словам команды TRIXI, процесс занял у них несколько дней, а самой тяжёлой частью было заставить всё работать в реальном времени. Разработчики признались, что хотели, чтобы мир вокруг зрителя буквально «превратился в „Take on me”».

Для киноманов и отчаянных фанатов "Звездных войн". Кинокомпания Disney и «Одноклассники» запустили совместный проект «Звёздные Войны: Моменты». Всего обещано восемь видеороликов. Три доступны уже сейчас, остальные выйдут до 14 декабря 2017 года (день премьеры фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» в России).

В галерее - творчество 22-летнего художника-самоучки Берка Армагана из Турции. Он путешествует автостопом и рисует на обычных белых картонных стаканчиках различные достопримечательности. Результаты выкладывает в свой инстаграм. Расписанные стаканчики он продаёт, чтобы финансировать свои путешествия, а часть вырученных денег жертвует на благотворительные проекты — такие, как жильё и пища для бродячих животных в Турции.

Хорошего вам дня и прекрасных выходных!