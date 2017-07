26 июля: Лекарство от тяжелых будней

Всем привет! Пора просыпаться!

Начнем день с неистовой милоты.

В китайском природном заповеднике смотрители надевают костюм панды перед тем, как отправиться к медвежатам. Это нужно, чтобы детеныши панды не привыкали к людям — их планируется выпустить на волю.

Вот, смотрите как один из сотрудников заповедника занимается с малышами:

Добавим ложку бочку дегтя в бочку меда. Чтобы не травмировать малышей-панд, костюмам также придают специфический аромат. Сами угадайте чего.

Немного о последствиях всего, что мы говорим (или делаем).

Начнем с лайта. Пес развлекался с рулоном туалетной бумаги, и хозяин заставил его все убрать за собой. Особенно забавно, как лапки "утрамбовывают" бумагу в мусорной корзине. За свои поступки надо отвечать!

А вот это уже тяжелая артиллерия. Мэр французского города Мон-де-Марсан публично пообещал съесть крысу, если "Барселона" сумеет обыграть ПСЖ 1/8 финала Лиги чемпионов. "Барселона" справилась, и мэру пришлось сдержать слово. Правда, он долго собирался с силами -аж до 25 июля. Крысу, кстати, приготовили - пожарили. Думаем, от этого она не стала милее.

Теперь мэр будет очень осторожен в словах.

Новости!

С января 2018 года в продаже может появится кофемашина из... бетона! Для брутальных ребят. Гаджет под названием AnZa Concrete Coffee Machine разработала калифорнийская компания Montaag. Помимо бетона, устройство бывает также в исполнении из искусственного акрилового камня. Выглядит такой вариант более аккуратно, но однозначно менее стильно. Стоит устройство $2650, но купить его ещё нельзя, потому что Montaag не организовала производство. В августе ребята планируют запустить краудфандинговую кампанию и в случае успеха начать поставки с января 2018 года.

В этом году компания Renault отмечает 40-летие своего появления в «Формуле-1». В честь этого знаменательного события компания представила новый… чайник. Такое прозвище получила модель болида RS01, с которой компания дебютировала на гонках. Ее так назвали из-за инновационной технологии турбонаддува. Форма и цвет юбилейного чайника чем-то напоминают тот самый первый болид Renault «Формулы-1». Всего в продаже появится 40 чайников Renault. Купить их можно будет в сентябре за скромную сумму в €129 непосредственно в интернет-магазине Atelier Renault. Выпущено таких чайников будет больше — но их будет использовать команда в качестве посуды на гонках и при переездах с места на место.

А лондонский дизайнер Сян Гуан разработал мебель, которая работает только тогда, когда человек поддерживает её. Смысл проекта в том, чтобы вызвать у человека уважение к вещам. В комплект входит стул, который поддерживает человека, опираясь на его же колени, стол, который использует плечи владельца в качестве двух передних ножек, а также торшер, работающий, только будучи надетым на голову владельца.

Информация для киноманов! Объявлена дата выхода нового фильма про Джеймса Бонда - 8 ноября 2019 года. Кто станет режиссером картины и кто сыграет в ней главную роль, в заявлении не говорится. Однако источник New York Times уверен, что агента 007 вновь сыграет Дэниел Крейг.

Новый фильм станет 25-й картиной франшизы о Джеймсе Бонде.

И просто роскошная новость из-за океана.

Таким образом в городе отметили Национальный день текилы (24 июля). Компания-производитель Jose Cuervo установила три питьевых фонтанчика с «серебряной» текилой вместо воды. Видимо, предполагалось, что это поможет жителям города смириться с началом рабочей недели.

Well, I almost took a shot for #NationalTequilaDay. #H2Cuervo @JoseCuervo pic.twitter.com/H9c5zG4nbC