24 декабря: консервы со снегом и тайна имени Гарри Поттера

Доброе утро! Католические христиане сегодня отмечают сочельник. Например, у итальянцев есть традиция в этот день съедать семь разных блюд из рыбы. Не знаем, как там у итальянцев, но вы обязательно должны съесть вкусный и полезный завтрак, например, порцию домашних оладушков или глазунью с жареным беконом… Аппетит появился? Поздравляем, вы проснулись. А теперь к утренним новостям.

За окном сегодня до +4 и, к счастью, не дождливо. Хотя что давно пора признать, что очень не хватает снега.

А вот мурманские предприниматели знают как решить эту проблему. Они выставляют на прилавки консервы с мурманским снегом. Баночка снега обойдется в 250 р.

Тюменские лингвисты расшифровали значение имен героев «Гарри Поттера». Когнитивные лингвисты пришли к выводу, что Джоан Роулинг использования «говорящие» имена для своих героев. Например, имя Волдеморт в переводе с французского буквально означает «полет смерти». Дамблдора назвали в честь шмеля от древне-английского слова bumblebee, и это вполне справедливо,мы помним, что герой частенько бормочет себе что-то под нос.

В отношение главного героя лингвисты сошлись во мнении, что имя Гарри восходит к комбинации двух древнескандинавских слов «войско» и «править» — т. е. он является предводителем войска.

В Сети появился видеоролик, в котором буддистский монах постигает дзен через музыку группы Queen. Осторожно, к концу клипа можно погрузиться в медитативное состояние.

В качестве музыкальной паузы посмотрим ностальгичный клип Александра Гудкова, в котором он дебютирует в роли певца. Заодно вспомним тектоник.



В галерее сегодня — рождественские котики.