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27 сентября: игры на Netflix и афера покруче «Идентификации Борна»

27 сентября: игры на Netflix и афера покруче «Идентификации Борна»

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю с порции хороших новостей. Поехали!

 

Не забудьте захватить зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух в городе прогреется до +10 градусов.

 

В приложении Netflix на смартфоне появился новый раздел с играми. Пока это обновление доступно только на ОС Android в Польше. Об этом компания написала в твиттере.

На данный момент в разделе есть две игры по сериалу «Очень странные дела» (Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3), которые раньше можно было скачать в магазинах приложений. Игры были выпущены в 2017 и 2018 годах соответственно.

Платформа утверждает, что в играх, доступных в приложении Netflix, не будет рекламы и встроенных покупок. Все игры будут включены в любой формат подписки Netflix.

В июле сообщалось, что Netflix планирует выйти на рынок видеоигр, стартовав с мобильных игр без рекламы, доступных в рамках существующей подписки без дополнительных затрат.

 

Бриттани Ховард выпустила свой дебютный рок-альбом Jaime в 2019 году. Теперь же этот альбом вышел в переиздании, где все треки исполняют Бон Ивер, Common, Майкл Киванука, BADBADNOTGOOD, EARTHGANG и другие артисты. Сегодня слушаем Brittany Howard — Jaime Reimagined.

 

Программный директор Едьцин Центра Денис Корнеевский поделился в Facebook историей о том, как несколько лет назад оформил скидочную карту в «Перекрестке» на имя Фомы Киняева. «Как известно всем любителям знаменитой шпионской саги Роберта Ладлэма в экранизации Пола Гринграсса, на это имя ЦРУ выписало Джейсону Борну российский загранпаспорт», — напомнил Корнеевский. Шутка «выстрелила»:

«С утра мне звонит картавый юноша и, представившись сотрудником Сбербанка, начинает интересоваться, делал ли Фома Киняев перевод через «СберОнлайн» 15 минут назад, — рассказывает Денис. — В ответ я начинаю спрашивать, что случилось с нашей резидентурой в Риме и означает ли его звонок то, что мне надо уничтожить жесткий диск со всей информацией. Горемыка ничего не выкупает. Я же продолжаю спрашивать его про проект «Тредстоун» и про то, почему его закрыли. В итоге не выдерживаю и прошу мошенника загуглить имя Фома Киняев».

По словам Дениса, мошенник после непродолжительного разговора с тревогой в голосе сказал, что паспорт пользователя «выложен во всем интернете» и ему надо срочно обезопасить доступ к личному интернет-банку, сообщив код на оборотной стороне дебетовой карты.

 

Мы ценим домашних питомцев за их маленькие странности и забавные черты. Например, даже самые смелые и грозные звери порой боятся крайне неочевидных вещей. Пугающими могут стать котята, солнечные зайчики и мухи, не говоря уж про грозу и пылесос! И перед тем, как защитить любимца от всех невзгод, хозяева успевают сделать кадр и рассказать о необычных причинах зверской боязни.

Хорошего дня и классного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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