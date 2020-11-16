16 ноября: гигантский крокодил, волшебные метла и Санта-Клаус, которому не страшен COVID-19

Доброе утро, товарищи! Ну что, как прошли ваши выходные? Рассказывайте в комментариях, чем вы занимались на уик-енде, а потом бегите и читайте только наши и только хорошие новости. Поехали!

Погода ненастная, но радоваться жизни нам не помешает! Сегодня в Туле утром пройдет небольшой снег, а уже ближе к вечеру небо прояснится. И температура воздуха опустится до -3 градусов Цельсия.

Жители Сан-Паулу катаются на импровизированных волшебных метлах, как во вселенной Гарри Поттера. Двое друзей из бразильского городка сделали импровизированные волшебные метлы из электрических моноколес. Они называются nuvem, что с португальского переводится как «облако».

Вот что значит настоящие фанаты поттерианы. Расскажите, а вы фанатеете от истории про мальчика, который выжил или вам близка другая фантастическая вселенная? Напишите об этом в комментариях!

Жители американского города Нейплс повстречали аллигатора, свободно расхаживающего по улицам, и до сих не могут поверить глазам, потому что размеры рептилии оказались крайне внушительными. Об этом пишет NBC.

Видео от 11 ноября, которое особенно распространилось по сети, запечатлело гигантского аллигатора на поле для гольфа. Ролик сделал гольфист Тайлер Столтинг.

Пресвятой аллигатор: взгляните на этого массивного аллигатора, гуляющего по полю для гольфа в клубе Valencia Golf and Country Club в Нейплсе. Он выглядит так, словно ему самое место в Парке юрского периода!

Пользователи соцсетей теперь пишут, что «динозавры возвращаются», а некоторые жители Флориды подумывают о переезде (или наоборот зовут в гости).

Приезжайте во Флориду и мы сыграем в гольф!

Тем временем огромного аллигатора заметили и в других местах.

Ого! Национальный парк Эверглейдс в Южной Флориде был частично закрыт из-за наводнения, вызванного ураганом «Эта», и это облегчило аллигатору путь через затопленную дорогу.

Очередной ответ хейтерам, построенный на знаменитом утверждении философа Рене Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» — впрочем цитируется оно тут как будто бы только ради красивых статусов в соцсетях. В клипе Билли исполняет детскую мечту многих своих поклонников — бегает по пустому торговому центру, воруя еду из ларьков с фастфудом. Сегодня слушаем Billie Eilish - «Therefore I Am».

Правительство Бельгии обратилось к Санта-Клаусу с письмом, чтобы пандемия коронавируса не разрушила детям праздник. Письмо властей, адресованное фольклорному персонажу, опубликовало издание Le Soir.

Главного бельгийского Санта-Клауса зовут Синтерклаас или святой Николай. В Бельгии День святого Николая празднуют 6 декабря (этот праздник также отмечают 5 декабря в Нидерландах). Еще один герой зимних праздников — Пер-Ноэль, или Отец Рождество.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук написал письмо, в котором говорится, что Синтерклаасу и Пер-Ноэлю разрешено нарушить карантин.

Считается, что Синтерклаас живет в Испании и в конце ноября прибывает на родину на пароходе.

«Мы слышали, что этот проклятый вирус создал много проблем в Испании. Поэтому мы были рады узнать, что, несмотря на преклонный возраст, вы смогли избежать вируса и здоровы, — пишет министр в письме. — Ваше путешествие из Испании продлится 17 дней, то есть на 7 дней больше, чем должен продолжаться карантин. Поэтому этот период заменит изоляцию».

Ванденбрук напомнил, что в Бельгии будет действовать комендантский час в ночь на 6 декабря, когда Синтерклаас разносит подарки. Это ограничение также не будет распространяться ни на Синтерклааса, ни на Пер-Ноэля.

«Вы же не хотите разочаровать детей. Мы тоже не хотим. Когда подготовят все бумаги, вы получите исключение во время комендантского часа. Не беспокойтесь, вам не придется бегать по крышам в скафандре. Однако рекомендуем соблюдать дистанцию, регулярно мыть руки и при необходимости носить маску», — отметил министр.

Министр подчеркнул, что в этом году дети в Бельгии были особенно храбрыми. Из-за пандемии они не видятся с друзьями и не навещают бабушек и дедушек, не занимаются любимыми занятиями. Ванденбрук добавил, что именно поэтому каждый ребенок заслуживает подарка, как никогда раньше. Он назвал всех детей героями.

Животные — это не только мимими, няняня и унюню. Это ещё и кусь, ай, ой и «Что ты там ешь? А ну выплюнь!». В общем, с питомцами и дикими зверями нужно быть готовым ко всему, в том числе и к подлостям со стороны пушистиков. Ведь неизвестно, какой финт ушами они выкинут в следующий раз, и чем это всё обернётся для окружающих. Бывает и так, что они устраивают окружающим настоящие подлянки!

Хорошего дня и теплой недели!