4 августа: свечка с запахом фрикаделек и новый сериал по вселенной «Властелина колец»

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Все прояснится. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +24 градусов.

Компания Ikea в честь празднования 10-летия своей программы Ikea Family выпустила лимитированный тираж наборов Store in a Box — «магазин в коробке», который позволяет воссоздать дома атмосферу Ikea и объединит «сенсорные впечатления от посещения магазинов».

Один из предметов в наборе — парфюмированная свеча Huvudroll с ароматом одноименных мясных фрикаделек, уже ставших легендарным символом шведского магазина. Что еще войдет в набор, пока неизвестно.

Наборы Ikea Store in a Box не продаются — их можно только выиграть, если зарегистрироваться в программе Ikea Family и оставить заявку на сайте компании до 22 августа. Пока что розыгрыш наборов проводится только в США, но, возможно, Ikea также распространят акцию и на другие страны.

А вы бы купили себе домой такую свечку? Делитесь мнением в комментариях.

Эпический десятиминутный финал альбома «Music of the Spheres». Самый интересный хит группы последних лет. Сегодня слушаем Coldplay «Coloratura».

Студия Amazon объявила дату премьеры сериала по роману Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец» — он выйдет на сервисе Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года в 240 странах по всему миру.

Сериал будет выходить по одной серии в неделю. Съемки в Новой Зеландии завершились 2 августа, после чего команда проекта опубликовала первый кадр из нового шоу. Ожидается, что всего Amazon выпустит пять сезонов сериала.

Сюжет сериала отсылает ко Второй эпохе Средиземья к происходит за тысячи лет до событий, описанных в романах Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец», когда хоббиты из Шира отправились на поиски кольца всевластия. Во Второй эпохе во вселенной Толкина к власти пришел Саурон.

В сериале снялись Синтия Аддай-Робинсон («Стартрек: возмездие»), Роберт Арамайо («Под покровом ночи»), Овайн Артур («Исповедь»), Макс Болдри («Годы») и другие. Над сценарием сериала работали Патрик МакКей и Джон Д. Пейн, а режиссером первых двух эпизодов «Властелина колец» выступил Хуан Антонио Байона, известный по работе над фильмом «Голос монстра» и сиквелом «Мира юрского периода».

Нам многому бы стоило поучиться у домашних питомцев: например, они по-настоящему умеют радоваться мелочам! Весёлые игры и прогулки, новые игрушки, прибавление в семействе и ласковое слово хозяина — всё это вызывает у котов и собачек неподдельное счастье и восторг, и эти эмоции тут же появляются на их довольных мордочках. Хозяева же успевают не только порадоваться за компанию со своими любимцами, но и сделать милые и забавные кадры на память. Например, вот такие!

Хорошего дня и счастливого настроения!