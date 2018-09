10 сентября: Танцующий светофор и «Басманные бабушки»

Всем привет! С понедельником!

Немного новостей от синоптиков.

На этой неделе днем температура будет все еще больше двадцати, но «fall is in the air» («осень в воздухе»). После по-летнему жарких выходных в это даже верить не хочется!

Начинаем неделю с милоты.

В Уипснейдском зоопарке в Англии в июне родились трое амурских тигрят. Их назвали Дмитрий, Макарий и Царь. В сентябре зоопарк показал, как малыши проходят первый в своей жизни медосмотр:

Залипалово дня.

В приложении Arts & Culture (есть для iOS и Android), которое выпустила Google, появилась новая функция — поиск персонажей картин, которые похожи на вас.

Приложение использует нейросеть, которое распознает лица. Она анализирует черты лица на снимке и ищет похожее в оцифрованных картинах из разных музеев. Нейросеть не обязательно найдет двойника на портрете, она может выбрать кого-то на картине с несколькими персонажами. У нейросети есть ограничения, например, она не найдет двойника, если лицо закрыто солнцезащитными очками или рукой.

Джастин Бибер:

Бейонсе:

Роберт Дауни-младший:

Пинк:

Джастин Тимберлейк:

Эд Ширан:

Если тоже решите попробовать поискать двойника в живописи, делитесь результатом в комментах. Интересно!

Новости!

В Москве на Цветном бульваре возле цирка Никулина появился «танцующий» светофор. Ожидается, что пешеходы перестанут перебегать дорогу на красный сигнал светофора, потому что будут рассматривать, как танцует человечек. К тому же можно будет сплясать самому, ожидая зеленого сигнала. Рядом со светофором установлена специальная кабина, куда каждый желающий может зайти и начать двигаться. При этом танец человека будет транслироваться в режиме реального времени на красный сигнал светофора. Если в кабине никого нет, на светофоре отображается знак пешехода, который идет или стоит.

В лесу возле новосибирского Академгородка кто-то сделал пешеходный переход для ёжиков. Фотографией "зебры" для ежиков поделился на своей странице в Facebook доцент НГУ Илья Ельцов:

В Париже на бывшем литейном заводе открылся первый цифровой музей живописи «Ателье де Люмьер» (Atelier des Lumière). На десятиметровых стенах на площади в 3300 квадратных метров расположили проекции картин художников начала 20-го века, в том числе Густава Климта и Эгона Шиле. Создатели выставочного пространства ориентировались на большую аудиторию, которая не регулярно посещает музеи или галереи. Свою выставку они называют «захватывающим способом открыть для себя живопись». Демонстрация проекций сопровождается саундтреком, включающим композиции Вагнера, Шопена и Бетховена.

Музыкальная пауза!

Посмотрите, как играет на скрипке медсестра и паралимпийская пловчиха Манами Ито — у неё нет одной руки.

Правда, очень вдохновляет?

В галерее - творчество художницы Анны Десницкой. Она целый месяц рисовала скетчи о жизни и разговорах московских бабушек в рамках проекта «Басманные бабушки». Прям очень жизненно все! Еще больше разговорчиков из жизни московских бабушек - в инстаграме Анны.