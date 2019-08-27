27 августа:чего хотят женщины и «Почта России»?

Доброе утро! Последний вторник лета должен стать особенным. Например, таким.

Ну ладно, пусть хотя бы начнется с позитивных новостей.

За окном сегодня тепло и солнечно.

В сети стало популярным видео с многоножкой, которая движется по дороге, отбрасывая огромную тень. Пользователи наложили музыку на видео, получилось забавно.

Millipede walking to the pink panther theme song pic.twitter.com/cZy5XZTGw8 — Teresa Manso (@t_manso) August 24, 2019

Чего только хотят женщины? В Арабских Эмиратах женщина подала в суд на слишком хорошего мужа. Супруга решила развестись и мотивировала это тем, что с таким безупречным человеком жить нельзя, и она чувствует себя буквально «задушенной» любовью.

По словам девушки, муж был с ней слишком мягким, и за время совместной жизни ни разу не возникло повода для скандала. Интересно, что и в этом случае супруг повел себя очень галантно – он попросил судью дать время на примирение.

«Почта России» чтобы привлекать клиентов хочет создать «центры притяжения». По плану в почтовых отделениях будут организованы алкомаркеты, банки, многофункциональные центры и аптеки. На все это «Почта России» запросила у государства 85 млрд рублей.

В качестве музыкальной паузы послушаем новый трек певицы Molly.

В галерее сегодня кадры, на которых запечатлены красоты из разных уголков мира.