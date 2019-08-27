блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
27 августа:чего хотят женщины и «Почта России»?

27 августа:чего хотят женщины и «Почта России»?

Доброе утро! Последний вторник лета должен стать особенным. Например, таким.

Ну ладно, пусть хотя бы начнется с позитивных новостей.

 

За окном сегодня тепло и солнечно.

 

В сети стало популярным видео с многоножкой, которая движется по дороге, отбрасывая огромную тень. Пользователи наложили музыку на видео, получилось забавно.

 

 

Чего только хотят женщины? В Арабских Эмиратах женщина подала в суд на слишком хорошего мужа. Супруга решила развестись и мотивировала это тем, что с таким безупречным человеком жить нельзя, и она чувствует себя буквально «задушенной» любовью.

По словам девушки, муж был с ней слишком мягким, и за время совместной жизни ни разу не возникло повода для скандала. Интересно, что и в этом случае супруг повел себя очень галантно – он попросил судью дать время на примирение.

 

«Почта России» чтобы привлекать клиентов хочет создать «центры притяжения». По плану в почтовых отделениях будут организованы алкомаркеты, банки, многофункциональные центры и аптеки. На все это «Почта России» запросила у государства 85 млрд рублей.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем новый трек певицы Molly.

 

В галерее сегодня кадры, на которых запечатлены красоты из разных уголков мира.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
26 августа: шпиц-гипнотизёр, обед прямо в часах и таиландские пожарные
26 августа: шпиц-гипнотизёр, обед прямо в часах и таиландские пожарные
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.