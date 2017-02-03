3 февраля: Даешь шестиметрового снеговика в Туле!

Всем привееет! С пятницей!

Готовы к выходным? Нас ждут соревнования по лыжным гонкам, участники пятого сезона «Голоса», концерты, мастер-классы и многое другое. Все явки-пароли - в нашем обзоре:

Погода обещает быть чудесной! Всем гулять!!!

Кстати, о погоде. Накануне главный американский сурок-метеоролог Фил испугался-таки своей тени и спрятался. Так что зима продлится еще шесть недель... Никогда она не кончится... Вот, смотрите в бесстыжие глаза этого мехового метеоролога:

Новость о том, как правильно отдыхать зимой. Смотрите, какое интересное времяпрепровождение придумала семья из Канады: они слепили снеговика. Не простого, а шестиметрового!!! На это у них ушло три недели. Внутри снеговик полый, поэтому в него можно забраться и смотреть через рот. Авторы скульптуры говорят, что стали звездами своего города - народ приезжает смотреть на снеговика и фоткаться с ним.

Может, в Туле такого забабахаем?) Кто готов повторить достижение?

Красоту в эту пятницу! На сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в открытом доступе лежат сотни тысяч высококачественных фотографий, знакомящих человечество с историей освоения космоса. Московский фотограф, блогер и путешественник Дмитрий Писанко решил создать на основе этого небольшой фильм, который показал бы нашу планету с необычной точки зрения. Рекомендуем смотреть в хорошем качестве и обязательно со звуком - удачно подобранное музыкальное сопровождение только добавляет очков этому видео:

Рекорды!!!

В Австрии зафиксирован рекорд Гиннесса по самому массовому спуску с горы на санках. В этом шоу приняли участие 508 человек - цепь саней получилась свыше 750 метров!

Тем временем в Аргентине 1941 человек попытались установить мировой рекорд по самому массовому дрейфу в озере. Участники акции провели ее в соленом аргентинском озере Эпекуэн. Они держали друг друга за руки, помогая наполовину находиться на поверхности воды. Мероприятие стало частью ежегодного фестиваля термального туризма. О том, получилось ли установить рекорд, станет известно лишь через два месяца.

И отличилась Бейонсе! Певица запостила в инстаграм фоточку, объявив таким образом о своей беременности (она ждет двойню), и стала теперь №1 во всём инстаграме по лайкам. 7 600 000 лайков за 17 часов!!!

Пятничная музыкальная пауза. В твиттере есть аккаунт с танцующим Винни-Пухом. Выглядит он немного пришибленным, так как "оживили" медвежонка при помощи простой компьютерной графики. Да и танец-то всегда один и тот же, но взгляните, как чудесно смотрите под абсолютно разную музыку! Учим движения и присоединяемся к безудержному веселью:

Тема из диснеевского мультфильма про Винни:

Winnie The Pooh Theme Song ?? pic.twitter.com/HWxxJUTWTm — Winnie Dancing To (@WinnieDancing) 31 января 2017 г.

Cascada - Everytime We Touch:

Cascada - Everytime We Touch pic.twitter.com/7iX8C7S81X — Winnie Dancing To (@WinnieDancing) 31 января 2017 г.

Haddaway - What Is Love:

Haddaway - What Is Love pic.twitter.com/Ue6C3E8v1T — Winnie Dancing To (@WinnieDancing) 30 января 2017 г.

PIKOTARO - Pen Pineapple Apple Pen:

PIKOTARO - Pen Pineapple Apple Pen pic.twitter.com/pplbBVpQiW — Winnie Dancing To (@WinnieDancing) 30 января 2017 г.

Rihanna - Work:

Ладно, харош. Хотите больше - велкам в аккаунт WinnieDancing. Там куча этих видео!

В галерее - Кума. Самая стильная собака из Японии, которая обожает делать прически. Кума уже готова к пятничным гулянкам. А вы?