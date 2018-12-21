21 декабря: Один дома с безумными ёлками

Доброе утро! Пятница — ровно 10 дней до Нового года! Сразу столько хороших новостей)

В программе выходных сплошные премьеры, концерты мощных рок-групп и рождественские вечеринки. Хотите принять в чем-то непосредственное участие? Велкам в наш обзор событий уик-энда, там все явки-пароли.

Погоду обещают сказочную — все гулять!!!

Начинаем день с мультика.

Сегодня в нашей программе еще одна короткометражка, попавшая в шорт-лист «Оскара»:

А теперь новость для киноманов.

Вышел трейлер новых «Людей в черном»! Новый фильм серии снял Ф. Гэри Грей — режиссер «Голоса улиц» и восьмой части «Форсажа». Героями «Интернэшнл» стали Эйч (Крис Хемсворт) и Эм (Тесса Томпсон), агенты британского отделения «Людей в черном». Это секретная организация, борющаяся с инопланетянами, которые пытаются нелегально мигрировать на Землю. Подробности о сюжете новой картины пока неизвестны — ясно только, что он будет связан со шпионом в рядах «Людей в чёрном».

В России фильм выйдет в июне 2019 года.

Новости!

Уличный художник Бэнкси нарисовал новое граффити — более-менее рождественское. На рисунке изображен ребенок, который ловит ртом снежинки. Но если зайти за угол и посмотреть вторую часть граффити, то ясно, что снежинки на самом деле пепел от горящего мусора. Работа расположена в валлийском Порт-Толботе, который считается одним из самых грязных городов Великобритании. Городской совет Порт-Толбота принял решение возвести металлическую ограду вокруг гаража, на стенах которого располагается рисунок, чтобы защитить произведение искусства.

Disney запустил в разработку ремейк мультфильма «Леди и Бродяга», вышедший в 1955 году. Адаптацией фильма займется автор «Лего Ниндзяго» Чарли Бин. Продюсером выступит Бригам Тейлор, ранее работавший над ремейком «Книги джунглей». Новые «Леди и Бродяга» будут сняты в формате живого игрового кино с элементами анимации. Причем студия собирается снимать живых собак в главных ролях! Интересно, как они заставят их есть спагетти…) Оригинальные «Леди и Бродяга» — анимационная классика Disney. Сюжет фильма рассказывает историю любви между домашним кокер-спаниелем по кличке Леди и уличным псом Бродягой.

И трогательная рождественская история в качестве завершения выпуска хороших новостей. Британец Кен Уотсон, у которого никогда не было своих внуков, просто обожал соседских детей. Особенно он любил двухлетнюю Кади Уильямс — настолько, что продолжил дарить ей подарки даже после собственной смерти (он скончался в 87 лет). Однажды к Уильямсам пришла его дочь, в руках у нее был огромный мешок. Внутри него находились 14 рождественских подарков, которые Уотсон заранее купил и упаковал для маленькой Кади. Уильямсы забрали мешок и решили каждое Рождество вручать Кади по одному подарку (так их хватит до 2032 года). Правда, супермило?

Музыкальная пауза!

Новинка от «Ленинграда» — клип на песню «Золото»:

Новогодняя реклама с ноткой ностальгии.

Маколей Калкин спустя 28 лет после выхода первой части «Один дома» воссоздал несколько сцен из культового фильма в рамках рекламы Google Assistant. Главное отличие — наличие в доме устройств от Google вроде смартфона Pixel и «умной» колонки Google Home. В остальном — те же декорации и те же моменты, но уже с повзрослевшим актёром:

Фанаты уже запилили покадровое сравнений сцен из «Один дома» и рекламы Google:

Как у вас дела с новогодним настроением? Елку дома уже нарядили? Если нет, то вот вам несколько безумных идей, какими можно сделать свои елки. Хотя мы верим, что вы легко можете их переплюнуть ;)