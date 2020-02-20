блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
20 февраля: Апокалипсис в небе над Сиднеем и что станет с бургером через 34 дня?

20 февраля: Апокалипсис в небе над Сиднеем и что станет с бургером через 34 дня?

Доброе утро! Вы можете себе представить, что до весны осталось всего 9 дней! А вот и первый подснежник – сегодня отмечает свой День рождения обворожительная Синди Кроуфорд, мечта всех мужчин 90-х и объект подражания тысяч женщин, которые в то время открыли для себя шейпинг.

 

Погода за окном настойчиво напоминает о скором наступлении весны.

 

Начнем день с красоты. Волгоградский фотохудожник с помощью беспилотника снял скульптуру «Родина-мать зовет!» в густых облаках ранним утром. Видео сделано с высоты птичьего полета.

 

Burger King запустил необычную рекламу воппера. По задумке маркетологов видеоролик пропагандирует отказ компании от искусственных добавок. На кадрах показано, что произойдет с воппером спустя 34 дня. Но, похоже, пользователи не оценили стараний. И в правду все это выглядит не очень аппетитно.

 

И еще один популярный в Сети видеоролик посвящен природной стихии. Пассажиры самолета, летевшего в Сидней стали свидетелями сильной грозы.  Они сняли видео прямо из салона пассажирского лайнера.  Выглядит как апокалипсис.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим вариант хита Валерия Сюткина в метал-рок обработке.

 

В галерее сегодня самый забавный папа на всем свете. Мужчина то и дело придумывает смешные костюмы для себя и своих дочерей. Еще больше фото в профиле @sbsolly.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +3
19 февраля: отражающие чашки и Космос в разрезе
19 февраля: отражающие чашки и Космос в разрезе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.