20 февраля: Апокалипсис в небе над Сиднеем и что станет с бургером через 34 дня?

Доброе утро! Вы можете себе представить, что до весны осталось всего 9 дней! А вот и первый подснежник – сегодня отмечает свой День рождения обворожительная Синди Кроуфорд, мечта всех мужчин 90-х и объект подражания тысяч женщин, которые в то время открыли для себя шейпинг.

Погода за окном настойчиво напоминает о скором наступлении весны.

Начнем день с красоты. Волгоградский фотохудожник с помощью беспилотника снял скульптуру «Родина-мать зовет!» в густых облаках ранним утром. Видео сделано с высоты птичьего полета.

Burger King запустил необычную рекламу воппера. По задумке маркетологов видеоролик пропагандирует отказ компании от искусственных добавок. На кадрах показано, что произойдет с воппером спустя 34 дня. Но, похоже, пользователи не оценили стараний. И в правду все это выглядит не очень аппетитно.

the beauty of real food is that it gets ugly. that’s why we are rolling out a whopper free from artificial preservatives. coming by the end of 2020 to all restaurants in the U.S. pic.twitter.com/yQL6kAYZrY — Burger King (@BurgerKing) February 19, 2020

И еще один популярный в Сети видеоролик посвящен природной стихии. Пассажиры самолета, летевшего в Сидней стали свидетелями сильной грозы. Они сняли видео прямо из салона пассажирского лайнера. Выглядит как апокалипсис.

The view is better up here, I’d rather be on the ground than up here. #sydneystorm pic.twitter.com/h5N4XzjCIV — Paul Davies (@PaulmDavies) February 18, 2020

В качестве музыкальной паузы посмотрим вариант хита Валерия Сюткина в метал-рок обработке.

В галерее сегодня самый забавный папа на всем свете. Мужчина то и дело придумывает смешные костюмы для себя и своих дочерей. Еще больше фото в профиле @sbsolly.