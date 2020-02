20 февраля: Апокалипсис в небе над Сиднеем и что станет с бургером через 34 дня?

Доброе утро! Вы можете себе представить, что до весны осталось всего 9 дней! А вот и первый подснежник – сегодня отмечает свой День рождения обворожительная Синди Кроуфорд, мечта всех мужчин 90-х и объект подражания тысяч женщин, которые в то время открыли для себя шейпинг.

Погода за окном настойчиво напоминает о скором наступлении весны.

Начнем день с красоты. Волгоградский фотохудожник с помощью беспилотника снял скульптуру «Родина-мать зовет!» в густых облаках ранним утром. Видео сделано с высоты птичьего полета.

Burger King запустил необычную рекламу воппера. По задумке маркетологов видеоролик пропагандирует отказ компании от искусственных добавок. На кадрах показано, что произойдет с воппером спустя 34 дня. Но, похоже, пользователи не оценили стараний. И в правду все это выглядит не очень аппетитно.

the beauty of real food is that it gets ugly. that’s why we are rolling out a whopper free from artificial preservatives. coming by the end of 2020 to all restaurants in the U.S. pic.twitter.com/yQL6kAYZrY