30 марта: Крошик, Бузова и водитель-виртуоз

Доброе утро пятницы, друзья!

На выходных туляков ждет много интересных событий. Подробный обзор ищите в разделе "Город". Или не тратьте время и просто переходите по ссылке:

Кажется, после "феврарта" все-таки наступить апрель, а не "феврель". Уже с 1 апреля температуры сменяются на "плюс", и это не может не радовать! Зима позади:

Капелька милоты.

Петербургский тюлененок Крошик, который нежится в лучах мартовского солнца:

Кое-что весьма экстремальное для пробуждения мозга.

Этот водитель со стальными яйцами нервами разворачивается на грузовике на такой узкой горной дороге, где не каждый водитель легковушки осмелился бы. Настоящий ас:

Новости!

Есть такие новости, что когда их читаешь, очень хочешь, чтобы они были первоапрельским розыгрышем... Вот вам одна такая: 1 апреля ведущая и певица Ольга Бузова запустит собственный телеканал «БузоваTV». Он будет работать на частотах канала «ТНТ4» (если есть возможность, заблокируйте этот богомерзкий канал заранее). На «БузоваTV» буду показывать шоу, клипы, сериалы из библиотеки ТНТ, а также эксклюзивные премьеры с участием Бузовой. В частности, в программу первого дня вещания вошли шоу «Comedy Баттл» и «Прожарка», а также все серии сериала «Бедные люди» — актерского дебюта Бузовой. Пожааааалуйста, пусть ЭТО будет первоапрельской шуткой!!!

Трое мексиканских нейробиологов выяснили, как собаки распознают человеческие эмоции. Оказалось, что в мозг собаки специфически реагирует на выражение радости на лице человека, и не различает между другими эмоциями. Другими словами, для вашей собаки есть только два варианта вашего настроения: радостное и не очень радостное. Если на слово не верите и очень хотите знать, каким именно образом ученые сумели это выяснить, читайте здесь (там все довольно непросто). А если верите нам и мексиканским ученым, то просто улыбнитесь собаке. И улыбнитесь сами: смотрите, какую чудесную подборку смешных видео с миленькими корги мы для вас откопали!

Кое-что безумно роскошное: Rolls-Royce сделал в своих автомобилях потолки с падающими звёздами! Речь об эксклюзивной серии из 55 автомобилей Wraith Luminary Collection, которая отличается особой окраской кузова и уникальными решениями в отделке салона. Кузов автомобиля покрыт специальной краской с оттенком… зари! Цвет на самом деле имитирует небо в предрассветный час. На передних крыльях автомобиля нанесён рисунок, изображающий лучи солнца. Но самый "попс" на потолке: знаменитое «Звёздное небо» c эффектом мягкого сияния, которое создают 1340 оптоволоконных элементов, теперь может похвастать падающими звёздами! Восемь звёзд по очереди озаряют небосвод на потолке и гаснут над передними сиденьями, намекая, по замыслу «Роллс-Ройса», на главенствующую роль водителя автомобиля. На создание покрытия уходит около 20 часов ручной работы.

Музыкальная пауза.

На этой неделе из жизни ушел народный артист России Олег Анофриев. Его голос знаком абсолютно всем: он исполнял песни во многих советских фильмах и мультиках.

Сегодня предлагаем подборку композиций из мультфильмов (и даже одной всем известной телепередачи) в исполнении Олега Анофриева. Мурашки, да?

Новости для фанатов крутых сериалов!

HBO выпустил трейлер второго сезона сериала «Мир Дикого Запада», посвященного парку развлечений с человекоподобными роботами. Под музыку Nirvana:

Напоминаем, что первая серия второго сезона выйдет в конце апреля. Есть время успеть посмотреть (или пересмотреть) первый!

Галерея к завтраку: творения (иначе и не скажешь) 16-летнего кондитера Хосе. Еще больше - в инстаграме.