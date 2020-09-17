17 сентября: 10-летняя девочка обыграла именитого барабанщика и очень обидчивый пес

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей, которые мы подготовили специально для вас. Поехали!

Нам несказанно повезло. Сегодня туляков ждет потепление аж до +24 градусов. При этом солнышко будет прятаться от нас за небольшими облаками.

Лидер рок-группы Foo Fighters Дэйв Грол принял вызов от юной фанатки и теперь соревнуется с ней в битве барабанщиков.

Летом она записала кавер на песню Everlong, которую написали Foo Fighters, и вызвала Грола на музыкальный поединок.

«Я мечтаю однажды поджемить с Дэйвом Гролом, Тейлором Хокинсом и всеми музыкантами Foo Fighters! Мистер Грол, я бы хотела устроить с вами битву барабанщиков! Я ОБОЖАЮ Everlong, ее сложно сыграть, потому что она очень быстрая, но это так ВЕСЕЛО».

После того как юная барабанщица опубликовала видео, друзья Грола стали присылать ему этот ролик: так он и узнал о вызове. После этого появилось видео, где Грол и Нэнди исполняют кавер на композицию Dead End Friends группы Them Crooked Vultures.

Но следующим шагом Грола стала песня, которую он написал своей сопернице по битве барабанщиков! Музыкант исполнил ее вместе со своими дочерьми.

«Так, Нэнди Бушелл… Второй раунд! Каждому супергерою нужна своя музыкальная тема. Эта будет твоей. Благодарю группу The Grohlettes за бэк-вокал».

Нэнди, конечно же, осталась в абсолютном восторге от песни и уже думает над ответом.

«Я не могу поверить, что мистер Грол написал обо мне песню! Это так ЭПИЧНО! Я думаю, что это лучшая песня в мире!!! Спасибо большое, Дэйв. Ты поднял ставки до всех инструментов. Принимаю твой следующий вызов! Спасибо большое всей семье Грол».

После танцевального хита «Останься» Федор Инсаров вновь меняет стилистику, дрейфуя в сторону гитарного инди-рока. Успешно. На очереди альбом, записанный с электронщиками Cream Soda. Сегодня слушаем Feduk - «Краски».

Пользователь TikTok Винсент Досталер опубликовал видео, на котором он встречается со своей собакой спустя полгода после разлуки. И это могло бы быть самое трогательное видео, которое вы увидите за день, вот только хеппи-энда не случилось.

Досталер рассказал, что он оставил своего пса по кличке Осло с родителями. Из-за работы мужчина не мог видеться с питомцем и вернулся к нему только через полгода. Кликайте по картинке, чтобы посмотреть воссоединение старых друзей.

За эти шесть месяцев пес привык жить на природе и бегать, где и сколько ему захочется. Но, кроме того, он явно подтянул свои знания в драматургии: его хозяин до последнего был уверен, что собака кинулась к нему, чтобы броситься в объятия. Однако в последний момент беспощадный зверь свернул в сторону.

Но обычно собаки гораздо менее жестоки и не сдерживают радости от встречи с хозяином.

Часы, дни, месяцы и годы меняют всё вокруг нас, постоянно превращая только-только купленные вещи в винтажные. От этого никуда не деться, поэтому всё, что нам остаётся — это наблюдать за тем, как изменяется наше окружение. Детские игрушки, паспорта, личные вещи и даже города — всему этому время придаёт новый облик и даже особый шарм старины, который так приятно рассматривать.

Хорошего дня и отличного настроения!