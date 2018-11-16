16 ноября: Фантастические булки и кот-джигит

Доброе утро, друзья! Всех с пятницей!



Иллюстрация Ирины Глущенко

Уже решили, чем заняться в выходные? У нас есть несколько идей: волна рок-музыки, первый в Туле иммерсивный спектакль, эклектичное многообразие выставки Никаса Сафронова и волшебный чемодан фантастических тварей. Подробности и явки-пароли — в нашем специальном обзоре!

Погоду на весь уик-энд обещают отличную. И солнышко порадует, и, может быть, даже снег выпадет. Какой же у нас классный ноябрь получается!

Начнем утро с милоты.

Полиция испанского города Гранада остановила неизвестного мужчину, избивавшего щенка немецкой овчарки. Собаку отвезли в больницу, где ей оказали оперативную помощь. Полицейские решили оставить спасенного щенка себе — и даже взять его на работу.

Имя для своего нового сотрудника полицейские выбирали с помощью голосования в твиттере. Среди вариантов были Рокки, Лаки, Айрон и Стэн Ли. Угадайте, какой победил?

Ладно, не гадайте. За последний вариант проголосовали более 39% пользователей (всего в опросе участвовали восемь с половиной тысяч человек). Теперь полицейского щенка назовут Стэном Ли — в честь умершего 12 ноября сценариста комиксов.

Для гармонии добавим кота! Видео, которое набирает популярность в сети.

Этот котик выучил красивую грузинскую (по некоторым данным, все же армянскую) песню и решил спеть её своему хозяину:

А теперь переходим к новостям.

В ночь на 6 ноября, когда прошли выборы в конгресс США, Netflix установил статую Клэр Андервуд из «Карточного домика» в одном из помещений аэропорта Лав-Филд в Далласе. И весь ее образ — это один большой спойлер последнего сезона сериала, потому что она изображает беременную Клэр! По ходу финального сезона выясняется, что ребёнок принадлежит Фрэнку Андервуду — сам он до завершения сериала не дожил, и в память о персонаже Кевина Спейси Netflix установил надгробие на кладбище в Южной Каролине. Его могут посещать все фанаты «Карточного домика». Останется ли статуя Клэр в аэропорту навсегда, как «могила» её супруга", пока неизвестно. Возможно, её перенесут.

20th Century Fox решил выпустить к Рождеству фильм «Однажды с Дэдпулом» — «детскую» версию «Дэдпула-2», которая получит рейтинг PG-13. Из оригинальной версии фильма вырежут сцены с шутками для взрослых. Основу картины составят кадры из «Дэдпула-2», но к ним добавят специально снятые рождественские сцены. В кинотеатрах «Однажды с Дэдпулом» можно будет посмотреть с 12 по 25 декабря. Часть собранных средств направят в фонд борьбы с раком Fuck Cancer.

Новое устройство, разработанное в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, способно вычислить все аллергены, присутствующие в воздухе. Устройство стоило меньше 200 долларов, если считать по частям, а весит около 600 грамм. Его конструкция описана в журнале ACS Photonics. Аппарат улавливает биоаэрозоли на клейкую поверхность и сканирует их лазером и небольшим сенсором. Затем отправляет полученное изображение в нейросеть, натренированную распознавать обычные аллергены, вроде дуба, амброзии или определенных спор плесени. После чего он точно определяет, от чего у вас в очередной раз разыгралась аллергия. Пока это всего лишь прототип, который еще не готов к широкому применению, так как распознает только пять аллергенов, а его точность лишь 94%. Но постепенное улучшение поможет лучше анализировать воздух вокруг вас и решить, не пора ли принимать антигистамины. Отличный гаджет для аллергиков!

Музыкальная пауза!

Сегодня послушаем (и посмотрим) работу группы OQJAV «Цветочки». Очень милая и легкая песня с видеорядом из прекрасной солнечной Грузии. То, что нужно для пятничного настроения:

Специально для тех, кто на этих выходных собирается пойти в кино. Со вчерашнего дня в российском прокате вторая часть «Фантастических тварей» — фильм из вселенной Гарри Поттера! Смотреть обязательно:

Если вы не смотрели или забыли первую часть этого фильма, то лучше пересмотрите/посмотрите. Говорят, всякие мелкие детали очень важны для сюжета. Ну, а если совсем некогда, то вот в этом видео Эзра Миллер коротенечко пересказывает сюжет первой части:

В галерее продолжим заданную тему. В интернете можно найти все что угодно — вроде всем известная истина, но каждый раз открытия так удивительны! Например, есть инстаграм, полностью посвященный выпечке по мотивам «Фантастических тварей». Его создали и ведут российские фанаты Джоан Роулинг, «мамы» вселенной Гарри Поттера. Их работы, вдохновленные волшебным миром, просто великолепны. Кому кусочек сносорога или малыша-нюхля?