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Утро в Туле
16 января: Снегу надо радоваться!

16 января: Снегу надо радоваться!

Всем привет! Ну и снега вчера навалило... Сегодня у городских служб будет нелегкий денек. Пропесочат их по самое не балуй))

 

А давайте не будем ворчать, а вместо этого порадуемся зиме и снежку? Чесслово - все зависит от вашего настроя! Над ним мы и поработаем этим утром.

Для начала полюбуемся, как зверюшки в Орегонском зоопарке радуются снегопадам. Даже слонику нравится!!!

А в этой подборке котятки впервые видят снег. Милота зашкаливает:

Смотрите, какую красоту заснял в Канаде житель Норт-Бея Тимми Джо Элзинга! Световые столбы - одна из разновидностей гало. Ну когда еще такое можно наблюдать, если не зимой, поверх сугробов?!..

Возвращаемся на родину. Зимняя Москва - это вообще что-то сказочное! Взгляните вот на эти снимки, сделанные с Останкинской телебашни фотографом Дмитрием Чистопрудовым:

Возвращаемся к теме снежных завалов. В Крыму, в Симферополе и Евпатории, тоже хорошенько завьюжило. И там вжух - и раскупили все детские санки в магазинах! Даже дефицит наблюдается. Правильная позиция - радоваться тому, что имеем. Есть снег - бежим кататься с горок!

А на Сахалине из-за снегопадов отменили празднование Дня снега. О_о. Звучит так, как будто мы сошли с ума и какая досада, но это правда. Там на дорогах выросли метровые сугробы! Поэтому Всероссийский день снега перенесли на следующие выходные. Продлевают удовольствие, так сказать:

 

Музыкальная пауза! Отдыхаем от снега. Голливудские актеры поют композицию Глории Гейнор «I Will Survive». В видео приняли участие лауреаты и номинанты «Оскара» и «Золотого глобуса», в том числе Эмма Стоун, Натали Портман, Эндрю Гарфилд, Мэттью Макконахи, Фелисити Джонс и многие другие. Ролик посвящен инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Впрочем, композиция также идеально вписывается в любой понедельник, так что подпеваем.

 

Экстремальное видео, снятое не для "лайков в интернете". Настоящая опасность в реальном мире!!! Сноубордист, спускаясь с горного склона, спровоцировал лавину, но, к счастью, сумел выбраться и даже "оседлал" стихию:

 

Раз уж сегодня понедельник, посмотрим видео о работе. Но не скучное, про офисный труд, а крутое и завораживающее - про работу "в полях". Смотрите, что творят эти экскаваторщики! Уму непостижимо:

 

Новый инстаграм-тренд из Японии - публиковать фотки домашних животных, которые спят в кроватках своих хозяев, укрывшись теплым одеялом... Галерея, полная зависти! Хорошего и быстрого вам понедельника, друзья)

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Автор: Администрация Myslo, вчера, в 06:33 +5
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