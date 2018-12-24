24 декабря: Пульс рождества

Доброе утро! Начинаем последнюю рабочую неделю 2018 года — она будет шестидневной. А у католиков сегодня сочельник!

О погоде на неделю.

Снег, морозец — то, что нужно для новогоднего настроения! Ура, кажется, у нас будет не «слюнявый» Новый год, а настоящий, с сугробами и стабильным «минусом»! Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

Начинаем утро с трогательного рождественского видео.

Сотрудники британского благотворительного фонда сделали рождественский подарок мальчику, перенесшему операцию на сердце. Они записали пульс малыша и синхронизировали его с рождественскими огнями Лондона:

Капелька экстрима — нашего, родненького!

Рабочие из Красноярска устроили карусель на экскаваторе: они зацепились за ковш и держались, пока машина делала оборот. Сибиряков не смутило, что на улице -37 градусов, а в конце трюка автор идеи облился ледяной водой:

Новости!

Fox и Disney планируют перезапуск комедии «Один дома». Сообщается, что это будет не ремейк, а прямое продолжение картины с новыми героями. Над сценарием работают Майки Дэй и Стритер Сейдел («Субботним вечером в прямом эфире»). Режиссер пока не выбран. Главную роль в фильме может сыграть Маколей Калкин, который снимался в двух первых частях франшизы. Также ведутся переговоры с комиком Уиллом Ферреллом и Мелиссой Маккарти («Девичник в Вегасе», «Охотники за привидениями», «Майк и Молли»).

Сотрудники уральского банка «Нейва» составили новогоднюю ёлку из пачек долларов и евро — всего «поучаствовали» 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро. Правда, клиентам увидеть новогоднюю красавицу не светит — она стоит в кабинете офиса одного из отделений. О дорогой ёлке стало известно после того, как сотрудники банка прислали фото на конкурс местного издания E1.ru, выбирающего самую оригинальную офисную ёлку. Журналистов заверили, что деньги настоящие.

И раз уж все новости сегодня получились с новогодней тематикой, то закончим шедевром. Владельцы «Краснодара» показали, как украсили парк вокруг стадиона команды к Новому году. В городе не лежит снег, но сезонный туман и 2 тыс. светильников создают подходящую атмосферу:

Время для музыкальной паузы!

В свежем мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» упоминается о том, что Питер Паркер стал настолько популярным героем, что даже записал собственный рождественский альбом. И, оказывается, он действительно существует! A Very Spidey Christmas уже доступен на музыкальных площадках, а несколько треков есть и на YouTube. Например, вот этот:

Немного юмора.

Трехминутная комедия о семейном Рождестве с Мэттом Деймоном. Да, на английском, но все, у кого есть дети, прекрасно поймут и без перевода — тема очень интернациональная.

Действие начинается вечером праздничного дня, когда гости разъехались, дети уложены, посуда вымыта, и родители наконец могут посидеть на диване и выпить вина.

Дэймон и его партнерша, Сесили Стронг, которые изображают родителей троих детей, вспоминают, каким чудесным был день: в 5:41 утра их с диким криком разбудили дети (а папа при этом полночи собирал для дочери игровой домик и матерился), потом они пытались продрать глаза, пока банда отпрысков раздирала упаковочную бумагу на подарках, спорила из-за них и обзывалась, затем приехали родственники, которых пришлось терпеть (мама уличила мгновение и даже затянулась сигареткой, пока никто не видит).

В общем, обычная ситуация, которая может произойти (и произойдет!) в любой нормальной семье в праздничные дни. Суета, ад, ссоры, прокачка самообладания, дикая усталость и — в конечном итоге понимание того, что все равно все было клево, несмотря ни на что.

В галерее — работы татуировщика-минималиста Алиджана Горгу из Таиланда (по образованию фотограф, в тату-мире известен как Pigment Ninja). Чтобы сделать татуировку у Горгу, нужно прийти с фотографией. Художник сводит всю композицию к нескольким линиям, похожим на контуры детской раскраски, и переводит ее на тела желающих. Особенной популярностью у Горгу пользуется серия с переводом детских фотографий: