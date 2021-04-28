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Утро в Туле
28 апреля: собака скрашивает ожидание на светофоре, а ненастоящий медведь собирает пожертвования

28 апреля: собака скрашивает ожидание на светофоре, а ненастоящий медведь собирает пожертвования

Доброе утро среды! Начинаем новый рабочий день только с хороших новостей. Поехали!

 

Тучки закрыли солнце. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется до +8 градусов.

 

В Сан-Паулу добродушная собака подбежала к доставщику еды на мопеде, который стоял на перекрестке и ждал зеленого сигнала светофора. Пес выбежал на дорогу и предложил скрасить ожидание минутой ласки, услужливо подставив свою голову для почесываний. В итоге выиграли все: собака — поглажена, ожидание — скрашено, настроение — хорошее.

 

Поход к четвертому альбому шотландского трио начинается с традиционно бравурного синти-попа. Сегодня слушаем CHVRCHES - «He Said She Said».

 

33-летний Джесси Лариос в костюме медведя Bearsun («Солнечный медведь») за две недели прошел более 770 километров из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. 12 апреля он отправился в благотворительное путешествие только с телефоном, туалетными принадлежностями, носками и фонариком. Об этом рассказал Insider.

На краудфандинговой платформе GoFundMe Лариосу пожертвовали $16,8 тысячи (более 1,2 миллиона рублей). Все вырученные деньги он направит Национальному альянсу по психическим заболеваниям (NAMI).

По словам Лариоса, уже на третий день он начал «немного жалеть» о том, что отправился в путь. Однако американец продолжил путешествие, чувствуя поддержку людей в инстаграме. «Через некоторое время внутри костюма возникла настоящая вонь, я едва его снял, и продолжил идти. Я чувствовал себя таким воодушевленным — даже когда заблудился на три дня», — добавил мужчина.

Сейчас Лариос пытается сделать костюм более прочным и вентилируемым. В новое путешествие — из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас — Лариос отправится уже через несколько недель. Затем он собирается преодолеть более четырех тысяч километров и совершить путешествие из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Американец планирует идти около трех месяцев.

В 2019 году Лариос уже пытался в костюме медведя пробежать Лос-Анджелесский марафон, но не смог добежать до конца. Через год он сумел финишировать и после этого решил, что будет совершать благотворительные путешествия.

А вам понравилась такая идея? Делитесь своим мнение в комментариях!

 

Дети очень любят домашних питомцев, и эта любовь взаимна. Часто между ними появляется особая, трогательная привязанность — животные оберегают детский сон, с радостью участвуют в играх и ждут свою порцию крепких объятий. А дети узнают, как позаботиться о ком-то и изобрести что-нибудь необычное: например, как взять с собой на прогулку утят или какой кукольный спектакль придётся по душе котику. И каким-то образом ребята и зверята отлично понимают друг друга.

Хорошего дня и дружелюбного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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