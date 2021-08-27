27 августа: огромное сердце из овец и очень дорогой NFT-рисунок камня

Доброе утро! А вот и пятница настала, а за ней незаметно подкрались последние выходные лета. Расскажите в комментариях, все ли «летние» дела вы успели сделать, покатались на велосипеде, искупались в озере, поели ягод? А еще не забудьте прочитать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, воздух прогреется до +23 градусов. Примерно такая же погода сохранится в уик-энд, а в воскресенье столбики термометров покажут +25 градусов.

Фермер из Австралии по имени Бен Джексон сделал на поле рисунок в форме огромного сердца из своих овец. Так он решил почтить память своей тети, к которой не смог прилететь на похороны из-за коронавирусных ограничений, пишет The Guardian.

Джексон не смог быть с тетей, которая два года боролась с раком, в последние минуты ее жизни. Он заявил, что, «зная тетю Деб, если бы это овечье искусство вызвало улыбку на лице хоть одного человека, она бы очень гордилась».

По словам фермера, ему потребовалось три или четыре попытки, прежде чем сердце получилось. В первый раз фигура «напоминала дерьмовый смайлик», но хоть «у тети Деб и было отличное чувство юмора, это было не совсем то, к чему я стремился».

Итоговую работу Джексон заснял на видео и отправил своей семье к похоронам. В Брисбене, где проходила прощальная церемония, ролик спроецировали на мост.

«Я хорошо понимаю, что я не Робинзон Крузо, я не единственный человек, которому так тяжело во время ограничений. Это очень, очень сложное время. По реакции людей в интернете я понял, что многим тяжело и все они нуждаются в небольшом поводе для улыбки», — заключил Бен Джексон.

Певица Рина Саваяма записала свою версию песни Enter Sandman рок-группы Metallica. Трек войдет в альбом The Metallica Blacklist вместе с другими каверами, созданными Фиби Бриджерс, Майли Сайрус, St. Vincent и прочими артистами.

Криптопроект EtherRock стал популярным на фоне того, что перевел рисунок с изображением камня в NFT-формат и начал продавать вариации этого изображения коллекционерам виртуального искусства.

Теперь неизвестный покупатель приобрел один из рисунков за $1,3 млн, а другой ушел за $608 тысяч, хотя за день до этого камни стоили около $300 тысяч.

Проект EtherRock появился в 2017 году. Тогда рисунок камня взяли в онлайн-базе бесплатных клипартов goodfreephotos.com и перевели в криптоформат, создав всего 100 NFT-картинок, — камни на них отличались только цветом, оригинал был серым. Нынешний рекордсмен по стоимости имеет красновато-коричневый оттенок под номером 42.

Камень номер 42 продавал уже не сам проект EtherRock, а британский криптоинвестор Том Осман, который приобрел NFT-файл в начале августа за $4800. «Я думаю, что это лучшая инвестиция в моей жизни на данный момент. Чем больше людей ненавидят камень, тем больше он дорожает, в ближайшее время он будет продаваться в несколько раз дороже», — рассказал он.

Зеркала — неотъемлемая часть нашей жизни. Но как чувствуют себя питомцы, когда встречаются со своим отражением? Кошки и собаки не проходят «зеркальный тест», то есть не понимают, что видят в зеркале себя, поэтому существо в зеркале для них — это какое-то другое животное. Они выдают безумно забавные реакции, глядя на свое отражение. Вот несколько примеров.

Хорошего дня и мягкого настроения!