20 мая: гамак захватил собаку, Manizha в финале «Евровидения» и ребенок ведет репортаж на BBC

Добрейшее утречко! Дарим вам заряд бодрости и позитива с помощью хороших новостей. Поехали!

Прихватите на всякий случай зонтик. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, но местами возможен дождь. А температура воздуха прогреется до +17 градусов.

Пес по кличке Чуи из английского города Дадли в графстве Уэст-Мидлендс попал в ловушку: его перехитрил непослушный гамак. Собака решила немного отдохнуть, но странная конструкция так крепко обвила Чуи и не выпускала, что тот решил отпустить ситуацию и попытаться расслабиться.

Мы уже рассказывали про певицу Манижу и раньше. Но сегодня идеальный повод, чтобы напомнить о ней. 18 мая девушка выступила в первом полуфинале музыкального конкурса «Евровидение» и благополучно прошла в следующий этап.

По словам певицы, ей говорили, что она никогда не выйдет в финал с песней на русском языке.

«18 лет назад «Тату» были на евровизионной сцене и пели по-русски, так что я очень горда тем, что я российская женщина, которая поет по-русски», — сказала Манижа.

Обязательно досмотрите ее выступление до конца – там она поет вместе с известными российскими женщинами. К примеру, ей подпевали журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, блогер и модель Сэмми Джабраиль, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, актриса Чулпан Хаматова, журналистка Катерина Гордеева, художница Саша Фролова и многие другие.

Иностранной корреспондентке Би-Би-Си Анне Холиган пришлось взять с собой на работу четырехлетнюю дочку Зену. Девочке было очень скучно сидеть в коляске-велосипеде, и она постоянно привлекала внимание матери, пока та записывала репортаж о «Евровидении».

Холиган долго пыталась невозмутимо произносить свой монолог, однако в конце ролика просто рассмеялась и повернулась к дочке. «Четыре с половиной года жонглирования работой и ребенком. До сих пор пытаюсь справиться с этим. Кто-то еще сталкивался с подобным?» — написала в твиттере Холиган.

Хоть и неудачные дубли с Зеной не вошли в репортаж, Холиган решила опубликовать нарезку после того, как множество молодых женщин восхитились тем, как ей удается воспитывать детей, не жертвуя карьерой.

По словам Холиган, раньше ей было намного труднее брать дочку с собой на работу, но после начала пандемии отношение к таким сотрудникам поменялось. «Я больше не волнуюсь, каждый раз пытаясь спрятать ее. Теперь я не чувствую, что мне нужно извиняться за то, что она рядом», — добавила Холиган.

Если у вашего питомца есть любимая игрушка, то вы точно представляете, какая между ними крепкая связь. Коты и собачки проводят со своими игрушечными друзьями всё время: носят их с собой, защищают, заботятся и даже первым делом кладут игрушки в чемодан, готовясь к поездке. Иногда игрушка остается любимой на целые годы и питомец успевает перерасти ее в несколько раз, но по-прежнему бережно хранит. Хозяевам остается только умиляться и успевать делать трогательные фотографии своих любимцев.

Хорошего дня и мягкого настроения!