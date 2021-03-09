9 марта: корабль, который парит в воздухе и стиральная машина нашла себе друга по переписке

Доброе утро! Как провели длинные мартовские выходные? Расскажите об этом в комментариях. И не забудьте прочитать хорошие новости. Поехали!

Надеемся, что это последние морозы. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и местами небольшой снег. А температура воздуха днем опустится до -10 градусов.

Рядом с британским портовым городом Фалмут заметили корабль, парящий в воздухе. Это оказалась оптическая иллюзия, сообщает Би-би-си.

Метеоролог Дэвид Брейн сказал, что мираж может возникнуть из-за температурной инверсии — «особых атмосферных условий», при которых лучи света преломляются. Такое явление можно часто наблюдать в Арктике, но зимой в Великобритании такое бывает редко. Оптическая иллюзия бывает такой, что видимыми становятся объекты, находящиеся ниже линии горизонта.

Подобное заметил и Колин Маккалум в шотландском городе Банф в начале февраля. Он объяснил изданию Daily Record, что корабль находился в безоблачной зоне, поэтому небо отражало море и сливалось с ним.

Похожую фотографию опубликовал пользователь твиттера tonyboooo. Он заметил «летающий корабль» в британском городе Клиторпс.

Официальный саундтрек, возможно, лучшего новогоднего шоу в истории Первого канала наконец добрался до стриминговых сервисов. Здесь многие российские шлягеры, бережно и любовно переведенные и переосмысленные в традициях итальянской эстрады 1980-х, зазвучали даже лучше самих себя оригинальных. Сегодня слушаем Niletto Niletti e Claudia Cocca – Crush.

Стиральная машина редактора издания о технологиях The Verge Дэна Зайферта нашла себе друга по переписке — и это сам Зайферт.

Журналист приобрел стиральную машину около двух лет назад. Как и почти вся современная техника, машина оказалась «умной», то есть потребовала подключения к интернету и регистрации в приложении.

Поначалу все шло прекрасно — устройство не переходило личных границ и просто присылало уведомления на телефон о завершении стирки. Но потом оно научилось писать электронные письма… И отправлять их на адрес Зайферта, указанный в приложении. Теперь раз в месяц стиральная машина докладывает о своей работе: сколько раз ее загружали, какие режимы чаще всего использовали.

Так Зайферт узнал, что его семья из пятерых человек 28 раз воспользовалась стиральной машиной за один только февраль 2021 года — и 18% от общего количества стирок пришлось на полотенца.

Журналист остался в недоумении от умных технологий. Он уже много лет пишет о различных гаджетах, но все равно не может понять, что ему (хотя бы в теории) может дать эта информация. А главное, у Зайферта нет уверенности, что стиральная машина не продолжит и дальше расширять свои личные границы — и, возможно, в следующий раз даже потребует ответа.

Зеркала — неотъемлемая часть нашей жизни, и вряд ли у кого-то из людей возникнет вопрос, зачем они нужны. А вот у наших домашних животных такие вопросы возникнут наверняка. Кто это там смотрит на них из-за стекла и зачем он сюда пришёл? А уж реакция, которую выдают питомцы, увидев самих себя в зазеркалье, достойна того, чтобы её увидеть. И мы собрали для вас целую подборку таких фотографий.

Хорошего дня и теплого настроения!